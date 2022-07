Umstrittenes Bauprojekt – Sie bangen um ihre ländliche Idylle Ein Ehepaar aus Leimiswil hält den Bau eines Hauses auf dem Nachbargrundstück für unrechtmässig. Gemeinde und Kanton beurteilen die Lage komplett anders. Tobias Granwehr

Rosmarie und Peter Schönenberger auf dem Balkon ihres Hauses in Leimiswil. Hinter ihnen ist ein etwa 16 Meter hoher Neubau geplant, der ihnen die freie Sicht auf die Natur grösstenteils versperren würde. Fotos: Beat Mathys

Hier dominiert die Landwirtschaft. Es gibt viele einzelne Bauernhöfe, aber auch einige Weiler mit mehreren Häusern prägen die Landschaft. In dieser Gegend in Leimiswil führt eine kleine Strasse ins Quartier Untere Sonnseite. Der letzte Abschnitt vor dem Ziel ist derart steil, dass im Winter höchste Vorsicht geboten ist. Am Hang in diesem idyllisch ländlichen Gebiet steht das Haus von Rosmarie und Peter Schönenberger. Es ist eine von derzeit sieben Liegenschaften an der Unteren Sonnseite.