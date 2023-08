Skifahrerin Katja Grossmann – Sie arbeitet an einem Ort, den sie viel zu gut kennt Wegen zahlreicher Verletzungen wartet die 26-jährige Berner Oberländerin, 2017 Vize-Juniorenweltmeisterin in der Abfahrt, auf den Durchbruch. Adrian Horn

Katja Grossmann schuftet – für ein weiteres Comeback und als angehende Pflegefachfrau im Spital Thun. Foto: Adrian Moser

Wieder ist sie dort, wo im Grunde niemand sein will. Sie liegt im Krankenhaus und sagt: «Das wars – ich höre auf.»

Vier Monate davor fühlt sich Katja Grossmann so gut wie noch nie. In den Trainings hält sie im Oktober 2022 mit den Weltcup-Fahrerinnen mit, sie steht vorzüglich auf den Skiern – so, wie sie sich das immer vorgestellt hat. In der bevorstehenden Saison wird sie den Durchbruch schaffen. Glauben alle. Und sie denkt sich: Nun muss es einfach klappen. Dann geschieht es.

Eine schwere Handverletzung zieht sich die Brienzerin im Training in Zermatt zu, und nachdem sie im Inselspital operiert worden ist, befinden sich in ihrer rechten Hand 3 Platten und 25 Schrauben. Als sie das in den sozialen Medien bekannt gibt, versieht sie den Eintrag mit dem Hashtag «Onemoretimepartofthegame». Wieder ist es passiert. Wieder hat sie sich verletzt. Wieder fällt sie aus.

Möglichst rasch will sie zurückkehren. Der Winter dauert nicht ewig, und viele Chancen wird sie, die zu diesem Zeitpunkt 25-Jährige, nicht mehr kriegen. Im Dezember fährt sie bereits wieder Ski. Aber irgendwie kommt sie in dieser Saison nie wirklich an. Das gute Gefühl, das sie in der Vorbereitung hatte: Es ist weg. Einen entscheidenden Trainingsrückstand hat sie sich eingehandelt; die Resultate entsprechen nicht dem, was sie erwartet, und erst recht nicht dem, was sie sich erträumt hat.

Ende Januar stürzt sie vor der Europacupabfahrt im französischen Chatel und erleidet dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch. Es folgt der Moment, da sie hinschmeissen will. Nicht zum ersten Mal.

Es ist die Geschichte einer grossen Kämpferin, die 2017 Vizejuniorenweltmeisterin in der Abfahrt wird und anschliessend so viel Pech hat, wie man nur haben kann. Knieverletzungen und Rückenschmerzen plagen sie unter anderem, und als sie sich vor sechs Jahren wenige Monate nach ihrem Coup in Are Schien- und Wadenbein erstmals bricht, bedeutet das für sie 950 Tage Wettkampfpause.

«Warum immer ich?» Katja Grossmann

«Natürlich hadere ich», sagt sie. Jedes Mal, wenn sie ausgefallen sei, habe sie sich gefragt: «Warum immer ich?» In derlei Momenten denkt sie, dass es das wohl gewesen sei, dass sie nicht mehr zurückkehren möge. Noch immer aber ist die Lust nach ein paar Tagen wiedergekommen. Sie fahre einfach wahnsinnig gerne Ski. Und sie glaube daran, es zu packen. Mut machen ihr Phasen wie jene im Herbst letzten Jahres, als sie realisiert, wozu sie fähig wäre. Sie spürt: Sie kann Weltcup-Fahrerin werden. Dauerhaft. Noch immer.

Katja Grossmann während eines Trainingslaufs in Crans-Montana. Foto: Freshfocus

Auf höchster Stufe hat sie erst zwei Rennen bestritten, Ende Februar 2021 im italienischen Val di Fassa. Am ersten Tag verpasst sie als 33. knapp die Punkteränge, am zweiten scheidet sie aus. Im Startabschnitt legt sie jeweils eine Spitzenzeit hin, Fehler im unteren Streckenteil kosten sie eine bemerkenswerte Klassierung. Sie ist glücklich, endlich debütiert zu haben, und spricht von einer unvergleichlichen Erfahrung.

Der Winter, der Mut macht

Die Premiere im Weltcup ist der Höhepunkt einer Saison, in der sie nach einer abermals von Verletzungen geprägten Zeit «angreifen kann», wie man in der Szene sagt. Sie wird Schweizer Meisterin in der Kombination und ist zuversichtlich, im darauffolgenden Winter einen weiteren Schritt Richtung Weltspitze zu machen. Dann passiert, was in ihrer Laufbahn viel zu oft passiert ist: Sie stürzt, verletzt sich. Wieder sind da erst die Sinnfragen und dann gleich wieder die Überzeugung, es noch mal versuchen zu wollen.

Nicht immer würden alle Personen aus ihrem Umfeld sie ermuntern, weiterzumachen. «Es ist nicht einfach für sie, mich leiden zu sehen.» Wenn sie für sich den Entscheid getroffen hat, auf die Skier zurückzukehren, verlangt sie aber von ihren Leuten, dass sie nicht länger Zweifel äussern.

«Hier bin ich die Pflegefachfrau, nicht die Skifahrerin»

Gerade erholt sich die Berner Oberländerin vom Schien- und Wadenbeinbruch, den sie sich Anfang Jahr zugezogen hat. Ab Oktober, so lautet der Plan, soll sie wieder auf Schnee trainieren können. Sie fühlt sich gut – vor allen Dingen im Kopf. In dieser Beziehung hätten die Rückschläge sogar geholfen, sagt sie, die seit geraumer Zeit mit einer Mentaltrainerin arbeitet.

Die Tage des B-Kader-Mitglieds von Swiss-Ski sind deutlich ausgefüllter, als man denken könnte. Grossmann absolviert eine Ausbildung zur Pflegefachfrau HF. Den praktischen Teil bestreitet sie an einem Ort, den sie als Skifahrerin im Grunde viel zu gut kennt: im Krankenhaus. An ihrem Wohnort Bönigen steht sie oft um 5 Uhr auf, um 6.50 Uhr beginnt im Spital Thun ihre Frühschicht. Sie befindet sich im dritten von sechs Semestern, aktuell arbeitet sie in der Abteilung Orthopädie/Chirurgie.

Die 26-Jährige posiert nach einer Frühschicht im Spital Thun. Foto: Adrian Moser

Nicht alle in ihrem Skiumfeld waren begeistert, als sie sich entschied, parallel eine Ausbildung in Angriff zu nehmen. Das werde ihr zu viel, das lenke ab, hörte sie teilweise. Sie aber nimmt das nicht als Belastung, sondern als perfekte Ergänzung, als Abwechslung wahr. Als sie sich auf das Skifahren konzentriert habe, sei sie gedanklich zu sehr mit dem Training und den Rennen beschäftigt gewesen, sie habe sich unter Druck gesetzt, stets an den nächsten Wettkampf gedacht. Nun sei sie ausgeglichener. «Ich brauche das», sagt sie.

Weil sie erst zwei Weltcuprennen bestritten hat, wird sie nicht ständig erkannt. Einzelne Patienten hätten sie aber schon auf ihre Skikarriere angesprochen, erzählt sie. Sie schätzt den Austausch und spricht auch gerne über ihr anderes Leben, sagt aber, dieses solle nicht im Vordergrund stehen. «Ich will, dass ich hier einen guten Job mache. Und hier bin ich die angehende Pflegefachfrau, nicht die Skifahrerin», sagt sie.

Ihre Ausbildung schliesst sie im September 2025 ab. Wie lange die Skikarriere noch dauern wird, ist ungewiss. Mit 26 ist sie nicht mehr superjung, und bei Swiss-Ski wird sie zumindest ihren B-Kader-Status mit Resultaten rechtfertigen müssen. Ob das gerade ihr letzter Anlauf ist? «Ja, wahrscheinlich schon», sagt sie – um mit einem Lächeln hinterherzuschieben: «Aber das denke ich jedes Mal.»

