Jugendliche und ihre Berufe – Sie arbeiten, wenn andere feiern oder chillen Sie arbeiten dann, wenn die meisten noch schlafen oder einen gemütlichen Abend verbringen. Eine Bäckerin und ein Koch erzählen von den Sonnenseiten ihrer Jobs. Lucie Portner

Livia Hostettler (l.) ist 19 Jahre alt und hat die Lehre als Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ absolviert. Das rechte Bild zeigt, dass bisweilen auch Handarbeit gefragt ist. Fotos: PD

«Du musst schon dafür leben und es wirklich gerne machen. Sonst funktioniert das Ganze nicht», gibt Severin Däpp als Tipp für alle, welche sich überlegen, eine Lehre als Koch zu starten. Auch wenn er seine Lehre im Restaurant Bahnhöfli in Steffisburg erst letzten Sommer begonnen hat, scheint er bereits ein grosses Wissen zu haben. Die Realität vom Dasein als Koch ist für ihn mittlerweile zum Alltag geworden.

Auch Livia Hostlettler lebt das Leben als Bäckerin schon lange. Vergangenen Sommer hat sie ihre Lehre als Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ abgeschlossen und arbeitet nun in der Bäckerei Rupp und im Familienbetrieb Hoschi Beck in Thun.

Hier: Feierabend am Mittag

Die Arbeitsalltage der beiden sind komplett unterschiedlich und eben doch in gewisser Weise ziemlich ähnlich:

Zwischen zwei und drei in der Früh steht Livia in der Bäckerei und beginnt auch sogleich, die Teige vorzubereiten. Gewisse Teige werden auch schon am Vortag produziert und warten nur noch darauf, zu Broten geformt zu werden und in die Wärme des Ofens geschoben zu werden. Zuerst werden also die Waren zubereitet, welche die Kunden, die am Morgen in die Bäckerei treten, vorfinden möchten. Dies sind vor allem die Brote, aber auch Sandwiches, Weggli oder Gipfeli.

Im Verlauf des Morgens werden dann noch bestellte Waren zubereitet, Teige vorbereitet oder zum Beispiel Torten gemacht, die am frühen Morgen noch nicht so gefragt sind. Dann gibt es auch ganz viele Dinge, die über lange Zeit produziert werden und woran immer wieder gearbeitet wird, wie beispielsweise die Osterhasen. Das ist aber nicht unbedingt das, was Livia am meisten mag. Ihr Lieblingsgebiet sind die Brote und die salzigen Gebäcke. Ihr Arbeitstag geht etwa bis zwölf am Mittag, dann hat sie Feierabend.

Da: Highlife am Mittag

Um diese Zeit herrscht bei Severin gerade Hochbetrieb. Morgens um neun hat er begonnen mit Arbeiten, wo als Erstes das Mise en place ansteht. Konkret heisst das, dass alles, was frühzeitig möglich ist, erledigt wird. Beispielsweise werden Glacen gemacht und eingefroren oder der Salat gewaschen. Mittags startet dann der Mittagsservice. Circa bis um halb zwei werden die Gäste bewirtet, danach wird die Küche aufgeräumt und die Zimmerstunde beginnt.

Severin Däpp (l.), ist 16 Jahre alt und lernt Koch EFZ. Rechts eine seiner Kreationen: Manderinenmousse mit Manderinenglace. Fotos: PD

Um fünf versammelt sich das Küchenteam aufs Neue. Je nachdem wie viele Reservationen es gibt und wie viele Gäste eintreffen, warten lange und intensive Stunden auf das Personal. «Es gibt Abende, wo ich von sechs bis neun nie Zeit habe, auf die Uhr zu schauen, weil wir unter Dauerstress sind», sagt Severin. «Aber das stört mich überhaupt nicht, ich komme dann richtig in einen Flow. Dieses Gefühl ist sehr schön – dafür lebt ein Koch.»

Die Küche ist in drei Posten eingeteilt: Vorspeise & Dessert, Beilagen & Gemüse, Fleisch & Sauce. In jedem Lehrjahr arbeitet man auf einem neuen Posten – im Moment ist Severin bei den Vorspeisen und Desserts. Die Arbeit in der Küche dauert etwa bis zehn, halb elf, danach wird ein wiederholtes Mal aufgeräumt und geputzt, bevor Severin dann auch endlich Feierabend hat.

Die anderen Wochenenden

Zusätzlich zu den besonderen Tageszeiten sind auch die Wochentage nicht wie bei anderen Lehren schön unter der Woche verteilt. Mittwochs hat Severin Berufsschule, arbeiten tut er von Donnerstag bis Sonntag. Dass sein Wochenende nun Montag und Dienstag heisst, daran musste er sich anfänglich gewöhnen, hat er sich aber mittlerweile damit abgefunden. «Ich kenne auch immer mehr Leute, die in der gleichen Branche arbeiten und die ähnliche Arbeitszeiten haben wie ich», sagt er.

Während der Lehre hatte auch Livia jeweils einen Tag pro Woche Schule mit Fächern von Berufskunde über Deutsch und Math bis hin zu Gestalten. Am Samstag muss Livia zwar auch arbeiten, jedoch ist sie schon um neun Uhr fertig. Somit hat sie dann doch noch fast das ganze Wochenende frei und kann auch etwas unternehmen.

«Vom Bäcker hatte ich nach zwei Tagen frühem Aufstehen genug.» Severin (16), lernt Koch EFZ.

Doch woher kommt die Motivation, einen Job mit so speziellen Arbeitszeiten zu lernen? «Viele in meiner Familie sind Bäcker. Somit kannte ich den Beruf schon lange, und beim Schnuppern hat es mich sofort sehr überzeugt», so Livia. Im Gegensatz zu anderen war das frühe Aufstehen auch nie wirklich ein Problem für sie.

Severin sagt: «Für mich war schon immer klar, dass ich entweder Arzt, Bäcker oder Koch werden möchte. Arzt sei dann irgendwann weggefallen, «und vom Bäcker hatte ich nach zwei Tagen frühem Aufstehen auch genug gesehen. Koch hat mir beim Schnuppern sofort sehr gefallen.»

«Im Sommer den Nachmittag im ‹Strämu› zu verbringen oder die leere Stadt zu geniessen, machen das frühe Aufstehen ganz sicher wett.» Livia (19), ist Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ.

Beide würden ihre Lehre sofort wieder wählen. Livia meint auch: «Das frühe Aufstehen ist anfänglich wirklich nicht leicht.» Sie weiss: «Für manche ist es schlichtweg schwerer als für andere, aber es ist auch extrem eine Gewohnheitssache, und wenn man es wirklich will, kann man es sicher schaffen.»

Was in beiden Gesprächen klar durchschimmert, ist die Meinung, dass die ganze Unregelmässigkeit auch definitiv seine Vorteile mit sich bringt. «Im Sommer nach dem Arbeiten den Nachmittag im ‹Strämu› zu verbringen, unter einem Baum vor mich hinzudösen oder die leere Stadt zu geniessen, macht das frühe Aufstehen ganz sicher wett», meint Livia, während Severin findet: «Die leeren Skipisten am Montag und Dienstag sind immer wieder ein Traum!»

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lucie Portner Lucie Portner (17) aus Burgistein ist Gymnaisastin. Sie spielt Volleyball und Gitarre, liest und schreibt und ist gerne mit Freunden in der Natur. Illustration: Yekta Evren

