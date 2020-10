Herzlich willkommen

Es ist wieder Renntag. Und zwar ein ganz besonderer. Seit 1996 hat die Formel 1 nicht mehr in Portugal gastiert. Heute ist es soweit. Die Hafenstadt Portimão in der Algarven-Region ist Austragungsort des sechst letzten Rennens der Saison.

Wie könnte es anders sein, stehen auch heute wieder beide Mercedes ganz vorne. Lewis Hamilton vor Bottas und Verstappen. Für Sauber war das Qualifying alles andere als erfolgreich. Es resultierten lediglich Rang 16 und 17.

Doch kommen wir zurück zur Spitze. Mit einem Sieg wäre Lewis Hamilton so gut wie sicher zum siebten Mal Weltmeister. Er hätte also bereits eine Hand am WM-Pokal. Gleichzeitig würde er den bereits vor zwei Wochen egalisierten Schumacher-Rekord brechen und so viele GP-Siege haben, wie es noch nie ein Pilot geschafft hat. Ausserdem könnte Mercedes sich heute bereits vorzeitig die Teamwertung sichern. Die Vorzeichen dafür könnten nicht besser sein.

Los geht es um 14.10 Uhr!