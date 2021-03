Wieder Corona bei Bern – Sichert die fünfte Quarantäne dem SCB das Pre-Playoff? Bei einem Berner wurde die britische Corona-Mutation nachgewiesen. Ist mindestens ein zweiter Spieler betroffen, ist die Qualifikation für den SCB vorbei – nicht aber die Saison. Reto Kirchhofer

Muss der SCB (im Bild Tristan Scherwey, Mitte, und Mika Henauer) in Quarantäne, kann Ambri (links Michael Ngoy) die Berner im Pre-Playoff-Kampf nicht mehr überholen. Foto: Raphael Moser

Zum Einstieg – für einmal – etwas kalter Kaffee. Aber keine Bange: Er wird aufgewärmt.

Nach dem 5:4-Erfolg des SC Bern vom Samstag in Langnau schrieb diese Zeitung: «Es ist ein verrücktes Gedankenspiel: Theoretisch können Ambri-Piotta und Rapperswil-Jona den SC Bern in den letzten vier Runden punktemässig noch überholen. Würde hingegen ein Berner Spieler an Covid-19 erkranken und so eine weitere Quarantäne verursachen, stünde der SCB als Teilnehmer am Pre-Playoff fest, denn die Leventiner würden selbst mit vier Siegen den derzeitigen Punktekoeffizienten der Mutzen nicht mehr übertreffen. Und diese hätten nach 31 Partien innert 61 Tagen zudem die Gelegenheit, ihren geschundenen Körpern eine Pause zu gönnen.»

Bei besagtem Derby im Emmental fehlte ein SCB-Spieler krankheitshalber – er war am Freitag tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Folge wurden bei der ganzen Mannschaft Schnelltests durchgeführt. Das Ergebnis: negativ. Weshalb der SCB antreten durfte.

Nun hat das Kantonsarztamt am Montag für alle Mannschaftsmitglieder PCR-Tests angeordnet, weil es sich bei der Ansteckung um die mutierte britische Variante handelt. Die Resultate werden im Verlauf des Montagabends oder am Dienstag bekannt.

Rückkehr erst am 7. April fürs Pre-Playoff?

Falls alle Tests negativ ausfallen, begibt sich der SCB in die sogenannte Double Bubble und wird die restlichen Spiele der Regular Season gemäss Programm austragen. Sollte mindestens ein zweiter Spieler positiv sein, wird der SCB zum fünften Mal in dieser Saison in Quarantäne geschickt. Und eben: Es wäre aus Berner Optik für einmal eine «willkommene». Die Berner könnten nach dem happigen Märzprogramm Kräfte sparen – und würden sich die Teilnahme am Pre-Playoff sichern, ohne dafür in der Regular Season noch einmal spielen zu müssen.

Die Quarantäne würde bis 4. April dauern. Weil gemäss Ligaprotokoll nach der Quarantäne ein Trainingstag vorgeschrieben ist, fände das letzte Qualifikationsspiel vom Ostermontag in Davos ebenfalls nicht statt. Kurz: Der SCB wäre erst im Pre-Playoff, das am 7. April beginnt, wieder einsatzbereit.

Verrückt, fürwahr – aber was läuft in dieser Saison schon normal?

Fehler gefunden?Jetzt melden.