Gewalt in Bundesasylzentren – Sicherheitsleute sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen Eine externe Untersuchung kommt zum Schluss, dass in den Bundesasylzentren vor allem Staatspersonal arbeiten sollte. Das Staatssekretariat für Migration will Massnahmen prüfen. Alessandra Paone

In den Bundesasylzentren sind Sicherheitsleute von privaten Firmen für die Sicherheit zuständig. Foto: Thomas Egli

Seit Jahren ist Gewalt in den Bundesasylzentren ein Thema, und seit Jahren kritisieren Politik und Menschenrechtsorganisationen die mangelnde Ausbildung der Sicherheitsleute. Diese seien den oft sehr komplexen Situationen nicht gewachsen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat die Mandate für die Sicherheitsdienstleistungen in den Bundesasylzentren an die privaten Unternehmen Protectas, Securitas und die Verkehrsüberwachung Schweiz vergeben.

Viele Asylsuchende haben Schlimmes erlebt, sind traumatisiert, unsicher, perspektivlos. Einige reagieren mit Wut und Verzweiflung. Sie stammen aus unterschiedlichen Ländern mit teils unterschiedlichen Religionen, Kulturen und Sprachen und müssen an einem fremden, unpersönlichen Ort auf engem Raum miteinander klarkommen.