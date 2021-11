Gegner schüren Unruhe – Sicherheitsbehörden fürchten sich vor Abstimmungssonntag Auf Flyern und in sozialen Medien wird über Manipulationen geraunt und Stimmung gemacht. Cyrill Pinto

Demonstration der Corona-Massnahmengegner in Bern: Sie verbreiten Manipulationsgerüchte zum Abstimmungssonntag. Foto: Jürg Spori

Die Stimmung ist aufgeheizt: Fast jeden Tag finden Kundgebungen gegen das Covid-Gesetz statt. Gestern zum Beispiel vor dem Schweizer Fernsehen in Zürich-Oerlikon. An der Veranstaltung verteilten die Massnahmenkritiker Flyer, auf denen sie vor Manipulation der Abstimmung warnen. Auch auf dem Messenger-Dienst Telegram wird seit Tagen über eine drohende Manipulation der Abstimmung debattiert.

Gegner des Covid-Gesetzes spekulieren dort, wie das Ergebnis von den Befürwortern beeinflusst werden könnte: indem die Behörden für den Gang an die Urne plötzlich eine Zertifikatspflicht ausrufen. Sie werde deshalb ein paar Tage vorher brieflich abstimmen, empfiehlt ein Mitglied der Gruppe «Widerstand2020». Jemand anders behauptet in der gleichen Gruppe exakt das Gegenteil und will unbedingt selbst an die Urne gehen, «da bei der brieflichen Abstimmung die Möglichkeit der Manipulation» bestehe.