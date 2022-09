The adventure capital of Europe, Europas Abenteuer-Hauptstadt: So werben Touristiker für Interlaken. Und tatsächlich: Ob in der Luft, auf dem Boden oder im Wasser – die Region bietet Touristen eine aussergewöhnliche Vielfalt an Outdooraktivitäten. Das Konzept, getrübt «nur» durch ganz wenige Unfälle, geht auf, das Image funktioniert.