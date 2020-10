Widerstand gegen Fluglärm – «Sich nicht mehr ducken und klein beigeben» Die Interessengemeinschaft gegen Fluglärm wendet sich in einem offenen Brief an Bundesrätin Amherd, Regierungsrat Ammann und die lokalen Politiker. Man müsse die Region endlich ernst nehmen. Samuel Günter

Kampfjet F/A-18 Hornet beim Start vom Militärflugplatz Meiringen. Foto: Bruno Petroni

«Wir akzeptieren die Militärflugplatz-Strategie des VBS nicht weiter und werden uns in Zukunft mit allen unseren Möglichkeiten dagegen zur Wehr setzen», dies schreibt die Interessengemeinschaft für weniger Fluglärm in der Alpenregion (IGF) in einem offenen Brief an Bundesrätin Viola Amherd, Regierungsrat Christoph Ammann und die Gemeinderäte der Flugplatzregion.