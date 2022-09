Performance über Reggaeton – «Sich lustvoll zu bewegen, ist nichts Verwerfliches» Daniela Ruocco verbindet eine Hassliebe zu diesem sexistischen Musikstil. Dank einer schillernden Kunstfigur setzt sie sich auf der Bühne sinnlich damit auseinander. Sarah Sartorius

Daniela Ruocco alias Consuela del Valle Grande, eine «Reggaetonera mit feministisch-glamourösen Tendenzen». Foto: Mali Lazell

Als 13-Jährige lebte Daniela Ruocco für zwei Jahre in Uruguay, der Heimat ihrer Mutter. Dort, in den Clubs von Montevideo, kam sie als Teenager zum ersten Mal in Berührung mit Reggaeton, diesem wilden Mix aus Reggae, Hip-Hop, lateinamerikanischen Musikstilen und elektronischer Tanzmusik.