Carola Tröndle verschönert an ihrem Stand in der Aktivzone Bälliz (Stadthofplatz) die 8-jährige Celina. Foto: Gabriel Berger

Geduldig sitzt die achtjährige Celina auf dem schwarz-weissen Schminkstuhl und lässt sich von Carola Tröndle mit sanften Pinselstrichen verschönern. Bereits nach wenigen Minuten ist die Arbeit der Künstlerin, die ursprünglich aus Unterseen kommt, beendet. Mitte Nachmittag hat Tröndle an ihrem Stand in der Aktivzone Bälliz auf dem Stadthofplatz bereits rund 20 Kundinnen und Kunden verziert. «Es waren nicht ‹nur› Kinder dabei, sondern auch Erwachsene und sogar ein Grosi», verrät sie.

«Bei Mädchen sind Büsi-Sujets sehr beliebt. Jugendliche lassen sich eher ein Tribal aufmalen.» Carola Tröndle

Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch findet das Thunfest heuer wieder statt. Während abends und nachts ein umfangreiches Musikprogramm die Partyhungrigen abholen soll, sind am Freitag und Samstag tagsüber auch diverse Angebote, die insbesondere Kinder und Familien ansprechen, auszumachen – wie eben jenes von Carola Tröndle. «Bei Mädchen sind Büsi-Sujets sehr beliebt. Jugendliche lassen sich eher ein Tribal aufmalen», sagt sie. Verschönert werden neben Gesichtern auch Arme oder Beine.

Suspenders ersetzen Bünzlikrachers Infos einblenden «Mit viel Wehmut und zwei weinenden Augen» gaben die Bünzlikrachers am Freitagvormittag bekannt, dass sie ihr Konzert am Thunfest absagen müssen. Die Band aus dem Seeland hätte am Samstag um Mitternacht auf der Rathausplatz-Bühne gespielt. Grund für den kurzfristigen Rückzug sei ein «schwerer Atemwegsinfekt» bei Sänger und Gitarrist Michu. Als Ersatz für die Bünzlikrachers hat das Thunfest-OK die Suspenders engagiert. Das seit 2012 auftretende Septett ist eine Coverband, die nach eigenen Angaben «von den Beatles über Blues Brothers, Ray Charles oder Stevie Wonder bis hin zu den Hits der Gegenwart» eine breite Auswahl an Songs zum Besten gibt. (gbs)

Der Mann mit dem grossen Grill

Ein paar Meter weiter, auf dem Waisenhausplatz, steht Johann Stolzenberg mit seinem Stand der Firma Gastro Entertainment für hungrige Mäuler bereit. Am Abend dürfte es hier heiss zu und her gehen. «Auf meinem Grill hat es Platz für bis zu 500 Würste», wirbt der Mann aus Thierachern, der seine Ware – darunter etwa extragrosse, 250-grämmige Cervelats – aus Uetendorf bezieht.

Johann «Johnny» Stolzenberg an seinem Würste-Stand beim Waisenhausplatz. Foto: Gabriel Berger

Ab wie vielen verkauften Exemplaren übers ganze Wochenende hinweg wäre er denn zufrieden? «2000 Stück wären cool. Schauen wir mal!», meint Stolzenberg. Doch was machen Veganerinnen und Vegetarier bei dieser Auswahl? «Wir haben auch Pommes. Und ausserdem gibts hier am Fest viele weitere Stände mit Vegi-Alternativen.»

Am frühen Abend ist in der Innenstadt gespanntes Warten zu spüren. Die diversen Stand-Betreibenden wirken für den möglicherweise grossen Ansturm gewappnet. Das Wetter macht ebenfalls mit – und wird in den nächsten Stunden stabil bleiben. Für das Thunfest 2022 ist, in jederlei Hinsicht, angerichtet.

Eine Bar im Bälliz steht am Freitagmittag bereit für durstige Besucherinnen und Besucher. Foto: Gabriel Berger

