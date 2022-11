Wahlerfolg für Interlaknerin – «Sich auf die Bedürfnisse des Gastes ausrichten» Brigitte Berger Kurzen wurde in die Verbandsleitung von Hotelleriesuisse gewählt. Als Erfolgsrezept für ein Hotel empfiehlt sie stetige Investition. Alex Karlen

Freut sich über ihre Wahl: Brigitte Berger Kurzen vor ihrem Hotel Royal-St. Georges am Höheweg in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

«Der Ausgang war schwierig einzuschätzen», sagte am Montag eine glückliche Brigitte Berger Kurzen über ihre Wahl vom Wochenende in die Verbandsleitung von Hotelleriesuisse. Die Konkurrenz an der Delegiertenversammlung in Engelberg war gross: Für die Nachfolge von Jörg Arnold und Urs Zimmermann, die per Ende Jahr zurücktraten, kandidierten sechs Frauen und zwei Männer. Die Interlaknerin gewann in der Endausmarchung gegen einen Vertreter städtischer Hotellerie. Berger Kurzen: «Interlaken ist ja eigentlich hybrid, also sowohl städtisch als auch von der Bergregion geprägt.» Ebenfalls gewählt wurde die Bündnerin Myriam Schlatter.