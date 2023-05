Verstärkung bei Bern Welcome – Sibylle Hänni ab August in der Geschäftsleitung Bern Welcome erhält eine neue Kommunikationschefin. In ihrer Funktion sitzt sie auch in der Geschäftsleitung.

Foto: zvg/Bern Welcome

Bern Welcome hat eine neue Kommunikationschefin: Sibylle Hänni wird ihre Stelle per 1. August antreten und in ihrer Funktion Mitglied der Geschäftsleitung sein, wie die Tourismusorganisation am Freitag mitteilt.

Hänni ist im Raum Bern aufgewachsen und lebt auch dort auch heute. Nach der Wirtschaftsmittelschule schloss sie das Diplom zur Public Relations-Beraterin sowie den CAS in politischer Kommunikation am Institut für angewandte Medienwissenschaften IAM ab. Die 51-Jährige verfügt laut Communiqué über Erfahrungen in den Bereichen PR, Kommunikation, Marketing und Branding, insbesondere in integrierten Kommunikationsagenturen. Sie stösst vom Burgdorfer Unternehmen zu Bern Welcome.

PD/ske

