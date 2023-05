Abstimmung zum Klimaschutzgesetz – Showdown in der «Arena»: So bereiten Sie sich vor Der Abstimmungskampf zum Klimaschutzgesetz kommt in die entscheidende Phase. Heute Abend treffen Gegner und Befürworter in der SRF-«Arena» aufeinander. Wo Sie bei uns die Fakten finden. Charlotte Walser

Voller Einsatz für ein Ja: Befürworterinnen und Befürworter des Klimaschutzgesetzes bei einer Aktion am Fusse des Morteratschgletschers. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Am 18. Juni entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung über das Klimaschutzgesetz. Gemäss der jüngsten Umfrage von «20 Minuten» und Tamedia wollen 55 Prozent Ja stimmen, etwas weniger als noch im April. Zuletzt gab ein Flyer eines gegnerischen Komitees zu reden, der an alle Schweizer Haushalte verschickt wurde.

Wie schlagen sich die Teilnehmenden beider Lager in der «Arena» (Start der Sendung um 22:25 Uhr)? Lesen Sie am Samstag hier unsere Besprechung. Doch was steht überhaupt im Gesetz – und wer hat recht im Zahlenstreit? Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung sowie unsere Faktenchecks als mögliche Vorbereitung – für die Abstimmung und die «Arena»:

