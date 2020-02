Showdown im Zürcher Prime Tower

Alain Esposito ist als Topmanager bei der Post zuständig für die Poststellen, bei denen eine grosse Restrukturierung ansteht: Mehr als 600 sollen geschlossen werden. Coralines Bruder war Pöstler im Wallis. Nach der Schliessung seiner Poststelle hat er sich umgebracht. Ihn will Coraline rächen, indem sie Esposito in den Tod treibt.

Coraline ist die Titelfigur und Icherzählerin des Romans «Die Coachin». Für diesen schmalen Band ist der Westschweizer Schriftsteller und Journalist Nicolas Verdan 2018 mit dem Prix du Polar Romand ausgezeichnet worden. Er zeichnet darin eine brutale Schweiz, die von neoliberaler Rücksichtslosigkeit geprägt ist. Staatsbetriebe sind privatisiert worden und werden auf Profit um jeden Preis getrimmt. So auch die Post.

Coraline merkt nicht, dass sie selbst von jemandem verfolgt wird, während sie zielstrebig ihren Racheplan verfolgt.

Coraline ist in Schnellzügen oder auf der Autobahn unterwegs in dieser Schweiz, die so aussieht, wie sie ist: «In der Schweiz habe ich täglich den Eindruck, durch Gegenden zu fahren, die ein getarnter Feind verwüstet hat.» Und da gibt es immer mal wieder mehr oder weniger direkte Anspielungen auf reale Personen und Vorgänge. Etwa wenn Coraline im Wallis an einer Überbauung vorbeifährt, die vom Präsidenten des grossen Fussballclubs im Kanton realisiert wurde: «Der alte Fuchs hat die 130 Hektar grosse heruntergekommene Industriebrache für ein Butterbrot gekauft. Den Zustand des Bodens mag ich mir gar nicht vorstellen. Und dann verkauft dieses Grossmaul seine Siedlung auch noch unter dem Label Ökopark.»

Coraline merkt nicht, dass sie selbst von jemandem verfolgt wird, während sie zielstrebig ihren Racheplan verfolgt. Sie ist Mitglied einer exklusiven Vereinigung von Machtmenschen aus der Schweizer Wirtschaft, die sich im 33. Stock des Zürcher Prime Tower treffen. Gewinnen um jeden Preis ist das gemeinsame Ziel der Mitglieder: «Wir identifizieren uns miteinander im Fehlen jeglicher Skrupel auf dem Weg zur Macht.» Im Versammlungsraum dieses Clubs kommt es schliesslich zum Showdown.

«Die Coachin» ist ein Noir-Roman, der wie seine Protagonistin ist: hart und kompromisslos. Die Geschichte wird schnell erzählt, vorwiegend in scharfem Schwarz und Weiss mit wenig Grautönen. Das mag zwar manchmal etwas wenig differenziert wirken, doch damit kommt Nicolas Verdan immer schnörkellos und direkt auf den Punkt, der ihm wichtig ist.

Die Wertung