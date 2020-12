Grossandrang trotz Corona – Shopping-Freudige bevölkern die Obere Altstadt Volle Parkhäuser, volle Geschäfte – in der Berner Innenstadt wurde es am Samstag vielerorts eng. Dennoch werden nicht alle vom Andrang profitieren können. Quentin Schlapbach

In der Marktgasse kam es unter den Lauben teils zu Personenstaus, weshalb die Menschen auf die Strasse ausweichen mussten. Foto: Iris Andermatt

Kein freier Parkplatz mehr verfügbar – das Metro Parking unterhalb des Berner Waisenhausplatzes war bereits kurz nach 11 Uhr bis auf den letzten Platz besetzt. Auch die Parkplätze der anderen grossen Parkhäuser in Innenstadtnähe – das Rathaus-, Casino- und Bahnhofparking – waren um die Mittagszeit fast komplett ausgelastet. Nachdem der Bundesrat am Freitag alle Sonntagsverkäufe vor Weihnachten gestrichen hatte, befürchteten viele, dass die Kunden nun allesamt auf den Samstag ausweichen und die Läden stürmen. Sind die Bedenken also wahr geworden?