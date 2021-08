Coronakredit-Betrug - «Shiiiiiiittttttt was frne skandal»

Corona-Kredit-Betrug – «Shiiiiiiittttttt was frne skandal» Chatprotokolle aus der Credit Suisse zeigen, wie ein Unternehmer illegal an Millionen von Staatsgeldern gelangte. Die Bank erkannte den Missbrauch sofort. Das Geld floss trotzdem. Roland Gamp , Oliver Zihlmann

«Isch dr horror», schreibt der Kundenberater der Credit Suisse ins Chatsystem der Bank. Es ist Donnerstag, 26. März 2020, kurz nach 9 Uhr. Und der Angestellte, wir nennen ihn hier Stefan, hat einen verdächtigen Antrag für einen Corona-Kredit auf seinem Bildschirm.

Das Gesuch kommt vom Betreiber der Praxiskette Mein Arzt, Christian Neuschitzer. Der Österreicher wurde im Juni wegen Betrugs, Urkundenfälschung und weiterer Delikte verurteilt. Laut Bezirksgericht Bülach hat er mit falschen Angaben an die CS total 3,2 Millionen Franken an Staatsgeldern illegal für sein Unternehmen bezogen. Es ist der bisher grösste bekannte Missbrauchsfall mit Corona-Krediten in der Schweiz.