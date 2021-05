Einzelkritiken zu Schweiz – USA – Shaqiris Abend – so lustvoll wie der Gang zur Wurzelbehandlung Das 2:1 gegen die USA brachte ein paar Gewissheiten mit Blick auf die EM-Endrunde. Auch wenn der Schweizer Auftritt wenig berauschend war. Florian Raz

Yann Sommer – 3,5

Mehr mit den Füssen am Ball denn mit den Händen – Goalie Yann Sommer. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Kündigt vor dem Spiel an, der lange Ball sei durchaus eine Variante im Spielaufbau unter Druck. Treibt dann aber mit risikoreichem Klein-Klein im eigenen Fünfmeterraum den Puls der 100 Zuschauer doch unnötig häufig in die Höhe. Darf im Sinne allgemeiner Nervenschonung an der EM gerne darauf verzichten, Kollege Schär im Sechzehnerraum auf ein Dribbling gegen zwei Gegner einzuladen. Hält tatsächlich zwei, drei Bälle mit den Händen und ist beim Gegentor ohne Abwehrchance

Euro-Prognose: Unbestrittene Nummer 1.

Nico Elvedi – 3,5

Hatte mit Sergino Dest den wusligsten Amerikaner als Gegenspieler: Nico Elvedi. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Eigentlich ein gewohnt solider Auftritt auf der Position des rechten Innenverteidigers der Dreierabwehr. Wäre da nicht dieser komplett missratene Abwehrschlag, der Torschütze Sebastian Lletget vor dem 0:1 genau in die Füsse fällt.