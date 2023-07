Oberwil: Stockhorn-Halbmarathon – Shafar und Bhend-Wenger siegen bei Jubiläumsausgabe Die Jubiläumsausgabe des Stockhorn-Halbmarathons lockte 500 Teilnehmende an. Die 1. Ränge holten sich Vitaliy Shafar aus der Ukraine und Iris Bhend-Wenger aus Unterseen. PD/gbs

Iris Bhend-Wenger und Vitaliy Shafar, die Tagessieger des 20. Stockhorn-Halbmarathons, an der Rangverkündigung. Foto: PD

In Abwesenheit der Vorjahressieger war am Samstag beim Start des 20. Stockhorn-Halbmarathons in Oberwil i. S. der mögliche Rennausgang ein viel diskutiertes Thema. Unmittelbar nach Ertönen des Startschusses legte der ukrainische Marathonläufer Vitaliy Shafar ein hohes Tempo vor. «So hoch, dass sogar der OK-Präsident Simon Künzi auf dem Spitzenvelo ins Schwitzen kommt», teilte das OK des Laufevents mit. Insgesamt starteten knapp 500 Läuferinnen und Läufer.

Während sich die Damen lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, lief Shafar in 1:45:13 einen Start-Ziel-Sieg ins Trockene. «Für den Streckenrekord hat es leider nicht gereicht, auch wenn es einen Moment danach aussah», heisst es in der Mitteilung. Auf Shafar folgten Lars Schnider (Lohn-Ammannsegg) und François Leboeuf (Aigle).

Bei den Damen ging der Sieg in 2:16:47 an Iris Bhend-Wenger aus Unterseen. Beim Bergpreis lag sie noch hinter Celine Jain Garcia (Hornussen). Letztlich gelang es ihr aber, sich an die Spitze zu setzen und die Einheimische Alexandra Zürcher (Latterbach) sowie Jain Garcia hinter sich zu lassen.

Die letzten Meter bis zum Ziel des 20. Stockhorn-Halbmarathons: Blick vom Stockhorn aufs Stockenfeld. Foto: PD

Nebelschwaden konnten sich auf dem Berg gegen die Sonne durchsetzen und sorgten im Ziel auf dem Stockhorn für kalte Temperaturen und baldiges Schlottern. «Doch trotz der Kälte sind die Gesichter im Ziel und später auch in der Festwirtschaft im wärmeren Tal gelöst und zufrieden», so das OK. Präsident Simon Künzi zog eine überaus positive Bilanz: «Das war eine wunderbare Jubiläumsausgabe. So viele Läuferinnen und Läufer am Start, eine spannende Ausgangslage und dann noch Wetterglück – so darf es immer sein.»

