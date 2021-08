Regionalgericht Oberland – Sexualstraftäter kam glimpflich davon Ein Mann, der mit einem minderjährigen Mädchen Sex gehabt hat, kam mit einer bedingten Geldstrafe davon. Hans Kopp

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Ein heute 44-jähriger nordmazedonischer Staatsangehöriger hatte Anfang 2019 in einem Dorf im Berner Oberland einvernehmlichen Sex mit einem 13-jährigen Mädchen. Dieser Sachverhalt war an der Hauptverhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun vom Dienstag unbestritten. Streitpunkt war die Frage, ob der Beschuldigte hätte erkennen müssen, dass das Mädchen noch nicht 16 Jahre alt war.

«Bei pflichtgemässer Vorsicht hätte der Angeklagte seinen Irrtum ohne weiteres vermeiden können.» Vorwurf der Staatsanwaltschaft

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, wird dies eindeutig bejaht. Der Mann hätte aufgrund ihres jugendlichen Aussehens, ihres jugendlichen beziehungsweise pubertären Verhaltens wissen müssen oder mindestens in Kauf genommen, dass diese noch nicht 16 Jahre alt war. Eventuell habe er in der irrigen Vorstellung gehandelt, das Mädchen habe dieses Alter bereits erreicht.