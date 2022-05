Kreismusiktag in Oberhofen – Sextett musiziert seit 60 Jahren Acht Musikgesellschaften trafen sich zum gemeinsamen Musizieren am Kreismusiktag in Oberhofen. Zehn Musikantinnen und Musikanten wurden zu Veteranen ernannt. pd

Die geehrten Veteranen (sitzend von links): Christian Sommer, Alfred Frutiger, Josef Rossi, Christian Bühler, Jakob Dräyer, Hansrudolf Saurer, Edith Kämpf, Susanne Burkhard, Andreas Jäger, Beat Oppliger. Foto: PD

Bei perfektem Wetter konnte der Kreismusiktag vom Kreis 2 am Samstagvormittag in Oberhofen mit klingendem Spiel eröffnet werden. Neben den Vereinen vom Kreis 2 – DM Aeschlen, MG Beatenberg, BB Leissigen, MG Merligen, MG Oberhofen und MV Ringoldswil – nahmen auch die beiden Gastvereine MG Münchenbuchsee und MG Sumiswald teil. «Nach pandemiebedingtem zweijährigem Unterbruch freuten sich die Musikantinnen und Musikanten riesig, mit Gleichgesinnten einen musikalischen und kameradschaftlichen Tag verbringen zu dürfen», schreibt die Musikgesellschaft Oberhofen in einer Mitteilung.

Anstelle einer Bewertung durch den Experten durften die Anwesenden ihre Stimme für die «Beste Präsentation Marschmusik» abgeben. Entsprechend zahlreich sei der Aufmarsch bei der Marschmusikvorführung durchs Dorf gewesen. Der Publikumspreis wurde am Gesamtchor bekannt gegeben, die Gewinnerin war die Musikgesellschaft Sumiswald.

«Sehr hohes Niveau»

Die anschliessenden Konzertvorträge fanden in der Halle am Riderbach statt, die von den Youngblowers Thunersee unter der Leitung von Christoph Hertig eröffnet wurden. «Erfreulich war auch hier der grosse Publikumsaufmarsch», hiess es weiter. Jeder Verein durfte während 20 Minuten aufspielen, und das selbst gewählte Vortragsstück wurde vom Experten Marco Aebersold bewertet. Mit diesem Bericht ist es den Vereinen möglich, eine musikalische Standortbestimmung vorzunehmen und ihr Können einzuordnen. Es sei auf «sehr hohem Niveau» musiziert worden.

Zum krönenden musikalischen Abschluss gehörten der Gesamtchor aller acht Musikvereine und die würdige Ehrung der Veteranen und Veteraninnen. Für 30 Jahre wurden Andreas Jäger (MG Oberhofen), Beat Oppliger (MG Merligen) und Susanne Burkhard (MG Sumiswald) zu kantonalen Veteranen ernannt. Als eidgenössische Veteranin für 35 Jahre wurde Edith Kämpf (MV Ringoldswil) ausgezeichnet. Und für die ausserordentliche Leistung 60-jährigen Musizierens durften sechs Musikanten zu internationalen CISM-Veteranen geehrt werden: Alfred Frutiger, Josef Rossi und Christian Sommer (alle MG Oberhofen), Christian Bühler (DM Aeschlen), Jakob Dräyer und Hansrudolf Saurer (beide MV Ringoldswil).

