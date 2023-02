Erotikmarkt-Betreiber hört auf – Sex sells – das war einmal Patrik Stöckli machte mit Sexartikeln das grosse Geschäft. Das sorgte bei den einen für Lust, bei den anderen für Frust. Doch die goldenen Zeiten sind vorbei. Regina Schneeberger

Patrik Stöckli hat seinen Erotikmarkt verkauft. In seiner Lieblingsfiliale in Lyssach erinnert er sich an vergangene Zeiten. Foto: Christian Pfander

Das rote Logo mit den Lippen leuchtet nicht mehr so verführerisch wie auch schon. Die Farbe am Signet des Erotikmarkts ist verblasst und abgeblättert. Die Rolltreppe zum Laden steht still, sie sei «ausser Betrieb», heisst es auf einem Zettel. Stattdessen gelangt man durch den Wareneingang ins Innere des Geschäfts. Im grell beleuchteten Laden werden Sextoys, Unterwäsche und Regale voller Pornofilme auf DVD angeboten. Was einst das Blut der Leute in Wallung brachte, wirkt heute wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten.