James Bond und das Schilthorn – Setzte die Schilthornbahn zu stark auf 007? Die Rechteinhaber der Marke James Bond liegen mit der Schilthornbahn im Clinch. Diese setze den Namen über Gebühr ein. Samuel Günter

James Bond ist auf dem Schilthorn allgegenwärtig. Verantwortliche der Produktionsfirma Eon Production sind damit nicht einverstanden. Foto: Christoph Buchs

James Bond gehört zur Schilthornbahn, seit diese 1967 den Betrieb aufgenommen hat und hier weite Teile des Films «On Her Majesty’s Secret Service» gedreht wurden. Entsprechend nimmt 007 einen wichtigen Teil im Marketing, aber auch in der Infrastruktur der Bahn ein. Zu gross fanden diesen Teil Verantwortliche der Rechteinhaber und der Firma Eon Production, die die Bond-Filme produziert.

Am Aktionärstag der Schilthornbahn am Donnerstag informierte Verwaltungsratspräsident Johannes Stöckli die Aktionäre über einen Rechtsstreit, der nun schon seit 2018 andauere, aber in der Öffentlichkeit kein Thema gewesen sei. «Anscheinend bestand die Ansicht, dass wir den Namen Bond zu stark einsetzen», erklärte Stöckli.