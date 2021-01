Ausgangslage

Vor der Bundesratssitzung am Mittwoch hat sich Gesundheitsminister Alain Berset über die Coronavirus-Mutation besorgt gezeigt. Die Lage in Grossbritannien sei angesichts der mutierten, ansteckenderen Virusvariante «brutal», sagte er. Auch in Irland führt die Mutation zu einem steilen Anstieg der Fälle.

Die Variante breite sich auch in der Schweiz aus und sei viel ansteckender, sagt Gesundheitsminister Alain Berset. Es dürfte auch mit den bestehenden Massnahmen zu mehr Ansteckungen kommen. Er will deshalb strengere Massnahmen – dazu gehören Ladenschliessungen, strengere Regeln in Büros und mehr Homeoffice.

Die derzeitigen Infektionszahlen in der Schweiz seien «trügerisch», sagt Berset. Nach den Festtagen sei ein befürchteter starker Anstieg ausgeblieben. «Das ist eine gute Sache. Die Zahlen sind weiterhin viel zu hoch.» Es stehe noch ein schwieriger Winter bevor, auch wenn die Schweiz mit der Impfung nun gut positioniert sei.

Epidemiologin Nicola Low von der wissenschaftlichen Taskforce des Bundesrat fordert eindringlich einen sofortigen Lockdown mit Ladenschliessungen, Homeoffice-Pflicht und Fernunterricht. «Die neue Virus-Variante erfordert diesen drastischen Schnitt. Und zwar am besten noch heute, nicht erst morgen», erklärt die Professorin der Universität Bern im Interview mit der Nachrichtenseite Watson. Mit Blick auf Grossbritannien oder Irland wisse man heute genau, was in der Schweiz passieren wird, wenn die Mutation nicht kontrolliert werden kann. In Irland waren die Zahlen Anfang Dezember noch tief und jetzt gehe die Kurve fast vertikal nach oben. «Wenn das in der Schweiz passiert, ist das katastrophal», sagt Low im Interview.