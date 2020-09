Vaduz mit viel Elan in die neue Saison

Der Aufsteiger aus dem Fürstentum dürfte die neue Saison mit viel Motivation in Angriff nehmen. Die Liechtensteiner sind dank starken Leistungen in der Barrage gegen Thun nach drei Jahren Absenz wieder in die Super League aufgestiegen. In der Saison-Pause vermochte Vaduz allerdings noch nicht zu überzeugen. In der Europa-League ist Vaduz bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Von den beiden Freundschaftsspielen konnten die Liechtensteiner nur eines gewinnen.