Willkommen Marco Chiudinelli!

Willkommen zum Liveticker des Wimbledon-Achtelfinals von Roger Federer gegen den Italiener Lorenzo Sonego (ATP 27). Heute dürfen wir einen besonderen Gast begrüssen: Marco Chiudinelli.

Marco Chiudinelli im Davis-Cup 2017. Foto: Keystone

Nur wenige kennen Federer so gut wie sein Jugendfreund, der in seiner Aktivkarriere bis auf Rang 52 vorstiess und 2017 an den Swiss Indoors zurücktrat. Der 39-Jährige ist dem Tennis immer noch sehr verbunden, führt unter anderem Tenniscamps durch. Wir dürfen gespannt sein auf seine Einschätzungen.