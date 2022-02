Sweet Home: Salate, Bohnen und Lachs – Servieren Sie Sonne Aromatisch raffiniert und dennoch ganz einfach: Diese Gerichte lösen die deftigen Wintereintöpfe ab und machen Lust auf Frühling. Marianne Kohler Nizamuddin

Mit einer Tischdecke kommt Festlichkeit auf. Tischdecke und Foto: Zara Home

Zwischen Sturmböen und Frühlingsblümchen, Pandemie und neuer Freiheit zieht es uns Richtung Sonne, Wärme und Freundlichkeit. Auch in der Küche. Da haben wir nämlich gerade keine Lust mehr auf Fondue und Fleischtöpfe, sondern sehnen uns nach einfachen Gerichten mit ein bisschen Raffinesse. Diese beiden Eigenschaften verbinden die Sweet-Home-Rezepte dieser Woche. Und damit Sie sie auch neu und hübsch servieren und geniessen können, helfen Dinge wie diese gestreifte Tischdecke in sonnig warmen Farben von Zara Home.

1 — Bunter Rüeblisalat

Ein knackig aromatischer Rüeblisalat mit neuen Aromen. Foto über: Beyond the Bayou

Dieselben warmen Farben machen uns auch im Teller glücklich. Versuchen Sie diesen Rüeblisalat mit verschiedenfarbigen Rüebli und orientalischen Aromen.

Und so gehts:

Rüsten Sie orange, dunkelrote und gelbe Rüebli und raffeln Sie sie mit der Maschine. Mischen Sie eine Sauce mit 1 EL frisch gepresstem Zitronensaft, 1 EL frischgepresstem Orangensaft, 1 EL Honig, 1 EL Harissa, 1 Prise Zimt, etwas Salz und 3 EL Olivenöl. Dann mischen Sie die Rüebli mit 1 feingehackten Peperoncino, 2 gehackten Datteln, 1 Handvoll Rosinen oder Sultaninen, 1 Handvoll gehackten Pistazienkernen, 1 Handvoll gehackten Korianderblättern und etwas gehackter Pfefferminze und mischen die Sauce unter.

Tipp: Wenn Sie gesalzene Pistazienkerne nehmen, dann müssen Sie das Dressing nicht salzen.

2 — Gebackene Bohnen mit Tomatensauce

Einfaches Gericht, das langsam im Backofen zum Gedicht wird. Foto über: 30 Days of Greek Food

Einfach und voller Aromen ist dieses Bohnengericht. Machen Sie es mit getrockneten Bohnen. Das dauert zwar etwas, doch es bringt Sie auch dazu, nachhaltiger mit gesunden Hülsenfrüchten umzugehen und günstiger zu kochen.

Zutaten:

500 g grosse, weisse Bohnen

1 Dose (400g) gehackte Tomaten

2 Knoblauchzehen, feingehackt

1 Peperoncino, feingehackt

2 Schalotten, feingehackt

2-3 Rüebli, geschält und in Stücke geschnitten

1 Selleriestange, grobgehackt

2 EL Tomatenpüree

Olivenöl

1 Lorbeerblatt, getrocknet

1 Bund Petersilie, gehackt

1 KL Oregano, getrocknet

2 EL Dill, gehackt

Zubereitung:

Legen Sie die Bohnen über Nacht in Wasser ein. Giessen Sie die Bohnen ab und kochen Sie die Bohnen mit frischem Wasser (ohne Salz) etwa 1 Stunde – bis die Bohnen gar sind, aber noch Biss haben. Behalten Sie 5 dl vom Kochwasser zurück.

In der Zwischenzeit geben Sie grosszügig Olivenöl in eine tiefe Bratpfanne. Geben Sie die Schalotten, den Sellerie und die Rüebli bei. Dünsten Sie diese einige Minuten und geben Sie dann den Knoblauch und den Peperoncino bei. Wenn diese duften, mischen Sie das Tomatenpüree und das Lorbeerblatt unter. Wenn alles erwärmt ist, kommen die gehackten Tomaten, der Dill und der Oregeno dazu. Mit etwas Salz und einer Prise Zucker abschmecken und die Sauce etwa 15 Minuten köcheln lassen.

Nun die Bohnen in eine Gratinform geben, die Tomatensauce und die Petersilie untermischen und das Kochwasser dazu giessen. Alles etwa 90 Minuten im 180 Grad heissen Backofen backen. Die Bohnen müssen weich sein und werden durch das Backen auch etwas knusprig. Falls sie zu trocken werden sollten, können Sie noch etwas Kochwasser dazu giessen.

Kästchen mit Einsicht

Charmante, kleine Vitrine für besondere Lieblinge. Foto über: Clutter and Chaos

Geben Sie Ihrer Küche doch ein solch kleines, hübsches Schaukästchen. Man findet antike Minivitrinen auf Flohmärkten oder in Brocante-Geschäften. Sie wurden früher in Restaurants gebraucht, um Zigaretten zu verkaufen. Die typischen Schweizer Vitrinchen sind zwar eher schlichter und rustikaler als dieses Prachtstück, aber sie haben auch viel Charme. Zudem kann man sie natürlich auch in einer schönen Farbe lackieren.

3 — Lachs mit Zitrone

Gebratene Lachstranchen mit Zitrone und Kräutern. Foto über: Sprinkle and Sprouts

Gönnen Sie sich ab und zu Lachs. Er ist gesund, geht einfach und sieht fantastisch aus.

Zutaten:

1 Lachstranche pro Person

Salz und Pfeffer

etwas Paprika

Olivenöl

Butter

1 Handvoll gehackte Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch und etwas Estragon, Dill oder Basilikum

Saft von 1 Zitrone

Zubereitung:

Nehmen Sie die Lachstranchen aus dem Kühlschrank und lassen Sie sie so lange ruhen, bis sie Zimmertemperatur haben. Trocknen Sie die Lachstranchen mit Küchenpapier und würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer. Erhitzen Sie Olivenöl und Butter in einer guten Bratpfanne, bis die Butter geschmolzen ist und etwas schäumt. Dann legen Sie die Lachstranchen in das heisse Fett. Wenn Sie Lachstranchen mit Haut haben, dann kommt die Hautseite nach unten. Sobald der Fisch halb gegart ist, wenden. Sie können das jeweils an der Veränderung der Farbe sehen. Bewegen Sie aber den Fisch nicht, bevor er so weit ist. Auch wenn er klebt, denn sobald er angebraten ist, zieht er sich automatisch zurück und löst sich von allein. Den fertig gegarten Fisch aus der Pfanne nehmen und im 50 Grad warmen Backofen warm stellen.

Anschliessend die Hitze der Herdplatte reduzieren und den Zitronensaft in die Pfanne geben. Vermischen Sie den Saft mit dem Bratensatz. Geben Sie eine Esslöffel Butter bei und die gehackten Kräuter. Servieren Sie den Lachs über einem einfachen Weissweinrisotto oder über Kartoffelstock. Dazu passen zum Beispiel Brunnenkresse oder Spinat.

Guter, fetter Lachs

Lachstranchen aus nachhaltiger Zucht, entdeckt bei Manor Food. Foto: MKN

Das Wichtigste beim Kauf von Lachs ist, dass er eine gute Herkunft hat. Es gibt gute Lachszüchtereien, die den Fisch nachhaltig, artgerecht und ohne Schadstoffe produzieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Fischhändler. Der Lachs gehört zu den fettreichsten Fischsorten, doch seine Fette sind gesunder Art, da sie ungesättigt sind. Sein hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren hilft etwa vorbeugend gegen Herzinfarkt oder Schlaganfall und schützt vor einem zu hohen Cholesterinspiegel. Seine schöne rote Farbe erhält er, weil er sich in der freien Wildbahn von Krebsen und Crevetten ernährt. In der Zucht erhält der Fisch Farbpigmente wie etwa rote Trockenhefe. Die Fische aus der Zucht sind fetter, da sie regelmässig gefüttert werden und sich nicht so viel bewegen müssen wie in der Natur.

4 — Crevetten mit Limetten

Klebrig, süsssaure Crevetten voller Geschmack. Foto über: The Recipe Critic

Crevetten sind ein kleiner Luxus, den wir ab und zu in unseren Alltagsmenüplan einflechten. Dieses schmackhafte, raffinierte Gericht geht schnell und gelingt immer.

Zutaten:

500 g Crevetten, ohne Schale und gesäubert

4 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen, feingehackt

1 Peperoncino, feingehackt

1 KL Ingwer, gerieben

3 EL Honig

2 EL Limettensaft

die abgeriebene Schale von 1 Limette

2 EL Sojasauce

Korianderblätter, gehackt

Zubereitung:

Öl, Knoblauch, Peperoncino, Ingwer, Honig, Limettensaft, Limettenschale und Sojasauce vermischen und mit den Crevetten in einen Zip-Bag geben. Gut vermischen und etwa 2 Stunden mariniert lassen. Dann in einer grossen Bratpfanne braten. Wenn die Crevetten rot werden, wenden und etwa 4 Minuten weiterbraten. Aufpassen, dass die Crevetten nicht zu lange kochen, sodass sie nicht gummig werden. Mit dem gehackten Koriander vermischen, mit Limettenschnitzen garnieren und über Jasminreis servieren.

5 — Salat mit Grapefruits

Bunter Salat aus besten Zutaten. Foto über: Foodie Crush

Ein frischer, farbiger und delikater Salat kommt immer an.

Und so gehts:

Schneiden Sie eine Avocado in Schnitze. Filetieren Sie eine rosa Grapefruit und schneiden Sie einen kleinen Fenchel in dünne Streifen. Mischen Sie alles mit Brunnenkresse und gehackter Petersilie.

Anschliessend das Dressing mischen mit 1 EL Grapefruitsaft, 1 EL Weissweinessig, 1 EL körnigem Moutarde de Meaux, 1 EL Honig, Salz und 3 EL Olivenöl. Träufeln Sie das Dressing über den Salat und vermischen Sie alles ein wenig.

Gesunde, gefährliche Grapefruits

Rosa Grapefruit, die filetiert wird. Foto: MKN

Grapefruits sind voller Vitamin C und vielen anderen gesunden Inhaltsstoffen. Sie helfen unter anderem beim Abnehmen. Ihr delikat bitterer Geschmack ist beliebt bei Feinschmeckern und bereichert so manches Gericht. Entstanden ist die Grapefruit aus einer Kreuzung von Pampelmuse und Orange.

Aber die Grapefruit kann auch gefährlich werden. In der Kombination mit bestimmten Medikamenten kann es zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen. Dafür ist der sekundäre Pflanzenstoff Narigin verantwortlich, der in den Grapefruits steckt. Auf der Liste der betroffenen Arzneimittel sind über 80 Medikamente. Wer Medikamente nimmt, sollte sich vor dem Genuss von Grapefruits beim Arzt oder in Apotheken informieren.

6 — Coquilles St. Jacques auf Rüeblipüree

Delikate Jakobsmuscheln über buttrigem Püree. Foto über: The Garlic Diaries

Als ich einmal vor langer Zeit in Paris von meiner Freundin Keiko zum Abendessen eingeladen wurde, hat sie Wienerschnitzel mit Rüeblipüree gemacht. Meine Freundin war Make-up-Artistin, kam aus Japan und war todschick. Sie war mein Vorbild in Stil und Lebensart und ich denke viel an Sie. Und das Rüeblipüree hat es in unseren Menüplan geschafft. Versuchen Sie es mit herrlichen Jakobsnüssen und machen Sie daraus ein einzigartiges Festmahl.

Und so gehts:

Für das Rüeblipüree schälen Sie 1 kg Rüebli und schneiden diese in Stücke. Schälen Sie zwei Kartoffeln und schneiden Sie diese ebenfalls in Stücke. Kochen Sie beides in Bouillon weich. Mit einem Stampfeisen verstampfen. 1 dl Milch und 50 g Butter zusammen aufkochen, mit Pfeffer und etwas Muskatnuss würzen und mit dem Gemüsestampf vermischen.

Würzen Sie Coquilles St. Jacques mit Salz und Pfeffer und braten Sie sie in Butter und etwas Olivenöl beidseitig golden und gar. Hacken Sie geschälte Haselnüsse aus dem Piemont grob und rösten Sie diese in einer Bratpfanne ohne Fett. Mischen Sie die Nüsse mit gehackter Petersilie und etwa Haselnussöl. Servieren Sie die Jakobsmuscheln über das Rüeblipüree und geben Sie die Haselnussmischung darüber.

