Panne an der Einweihung des Jahrhundertbauwerks

Kein «Krach» mit anschliessendem «Pscht!» schallte durch die neue Werfthalle der BLS. Dafür ein dezentes «Kling», als die Flasche nicht zerbarst, mit welcher der Jahrhundertbau hätte getauft werden sollen. Vielmehr schlug diese einfach gegen die Wand des Trockendocks und blieb dort unversehrt hängen, nachdem die scheidende Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer (SP) das symbolträchtige rote Band durchschnitten hatte.

Ein schlechtes Omen?

Während das Publikum, besetzt mit sämtlichen Exponenten po­litischer Prominenz, die die Region rund um den Thunersee zu bieten hat, zunächst lachte und dann etwas ratlos den Klängen der BLS-Eisenbahnermusik lauschte, welche das Miss­geschick mit flotter Marschmusik sprichwörtlich überspielte, machte sofort die Frage die Runde: «Ist das nicht ein schlechtes Omen?»

In der Tat schreibt etwa John McCabe in seinem Blog zur Schiffstaufe auf der Website Champagner.com sinngemäss: Menschen, die ob eines solchen Missgeschicks ein böses Omen erahnten, könnten dies mit Verweisen auf die Titanic belegen, welche nicht getauft wurde, oder auf das russische Nuklear-U-Boot K-19, bei dessen Taufe die Flasche Champagner auch nach wiederholten Versuchen nicht zerbrechen wollte.

Seine gut ­40-jährige Lebensgeschichte war geprägt von tödlichen Unfällen. Es hielt gemäss Wikipedia in seiner Bau- und Dienstzeit lange Zeit den Rekord, mehr Seeleute das Leben gekostet zu haben als jedes andere der Flotte.

Der Jahrhundertbau

Das Wort Jahrhundertbau nahmen alle in den Mund, die in der neuen Werfthalle ans Mikrofon traten: Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer als Vertreterin des Kantons, der das Gros der Halle bezahlt hat, Thuns Stapi Raphael Lanz (SVP), Rudolf Stämpfli, ­Verwaltungsratspräsident der Bauherrin BLS, und Schifffahrtsdirektor Claude Merlach. «Den Sturm Burglind hätte die alte Werfthalle womöglich nicht überstanden», sagte Egger-Jenzer und würdigte die Schifffahrt als «unerlässliches Puzzleteil im touristischen Gesamtbild des Berner Oberlands».

Impressionen und technische Daten der neuen Werft im Video. Quelle: Youtube/BLS

Für Raphael Lanz ist «Thun ohne Schifffahrt undenkbar». Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Neubau eine neue Belle Epoque für die Schifffahrt auf dem Thunersee auslösen möge – in Anlehnung an jene Epoche, in welcher die alte Halle gebaut worden war, die vor etwas mehr als einem Jahr dem Boden gleichgemacht wurde.

Der Wunsch nach Sturm

BLS-Präsident Rudolf Stämpfli hätte sich für den Tag der Einweihung einen «richtigen Sturm» gewünscht – um zu zeigen, wie solid der neue Bau ist. «Aber leider regnet es immer nur im Sommer, sodass wir dann keine Leute auf den Schiffen haben», flachste er. «In Anbetracht der Tatsache, dass bei der Schifffahrt nicht immer eitel Freude herrscht, ist dieser Tag umso schöner», sagte er weiter.

Claude Merlach, Leiter der BLS Schifffahrt, dankte nicht zuletzt den Nachbarn. «Sie mussten viel Lärm und Bewegung ertragen», sagte er, «ich spürte das jeweils selber, wenn der Boden in meinem Büro bebte.» Und: «Wir sind einfach nur dankbar, dass die ganzen Bauarbeiten sowie die ­Inbetriebnahme absolut unfallfrei vonstattengingen.» Was umso bemerkenswerter ist, als die MS Berner Oberland, welche für die Einweihungsfeier als Kulisse diente und nun generalüberholt wird, am Donnerstag vor einer Woche bei stürmischem Wetter von Hand ins Trockendock gezogen werden musste.

Die einjährige Bauzeit in einem Zeitraffer-Video. Quelle: Youtube/BLS

Ehrlich währt am längsten

So blieb am Ende der Einweihungsfeier für die 12,8 Millionen Franken teure Werfthalle die Hoffnung, dass sich das böse Omen mit der Champagnerflasche, die nicht zerbrechen wollte, doch nicht erfüllt. Nach einem Effort über die Parteigrenzen hinaus – SP-Frau Egger und SVP-Mann Lanz packten gemeinsam an und schwangen das Behältnis mit der Edelbrause mit viel Verve noch einmal gegen die Betonwand – zerbarst sie doch noch.

Und anstatt über göttliches Missfallen am Neubau zu orakeln, sind nicht nur Abergläubische wohl besser beraten, wenn sie die gute alte Physik zurate ziehen: Champagnerflaschen sind in der Regel aus etwas dickerem Glas gefertigt, um dem Druck der Kohlensäure standzuhalten. Wo andere vor einer Taufe das Glas manchmal durch Einritzen etwas schwächen oder inoffiziell üben, um den richtigen Schwung zu finden, wählten die BLS-Verantwortlichen den ehrlichen Weg ohne Netz und doppelten Boden. Und wie heisst es so schön: Ehrlich währt am längsten – auch wenn es dafür manchmal zwei Anläufe braucht. (Thuner Tagblatt)