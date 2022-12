Foto-Adventskalender, Tag 6 – Service public Was Postboten alles unternommen haben, damit alle ihren Brief und ihr Paket erhielten. René Wüthrich

Der Klassiker. Briefträger, wie man ihn sich vorstellte und wie es ihn 1950 in Bern wirklich gab. Foto: Fernand Rausser; Museum für Kommunikation (MFK) FFF 15321; Bildredaktion: René Wüthrich

Niemand ist so gut organisiert wie der Samichlaus. Die enorme Aufgabe, die er Jahr für Jahr abwickelt, um möglichst vielen Menschen, wenn sie möchten, eine kleine Freude zu machen, ist übermenschlich. Er ist der Manager aller Manager. Und er lässt nicht arbeiten, sondern tut es selber. Nur der Schmutzli und der Esel nehmen ihm Lasten ab. Der Samichlaus hat bei all dem Stress immer noch Zeit, um eine seiner erbaulichen Geschichtchen zu erzählen, und er hat stets ein Ohr für die Sorgen der Menschen. Er ist ehrlich und zuverlässig.

Nur 30 Jahre früher sah eine Briefzustellung in der Gemeinde Köniz noch so aus. Foto: Albert Stumpf (BBB FPa.22, Nr. 95)

Zwar weiss jedes Kind, dass es den Samichlaus nicht gibt, vielleicht nicht mehr, dass aber Dutzende und Hunderte verkleideter Männer seinen Job übernommen haben, ihm nacheifern, sich jedes Jahr am 6. Dezember in den Samichlaus verkleiden und versuchen wie er, Freude zu machen und Gutes zu tun.

Im Entlebuch waren die Probleme der Spedition mindestens genauso kompliziert wie im Kanton Bern. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 07823

Es gibt einen Beruf, welcher der Mission der Samichläuse ganz ähnlich ist und der früher ebenfalls von verkleideten Männern erfüllt wurde. Allerdings waren sie das ganze Jahr unterwegs, jeden Tag und oft auch in der Nacht, die Briefträger, Postboten und Spediteure. Was dem Samichlaus wunderbar gelang, setzen sie täglich ohne Wunderkräfte um. Die Fotos von Briefträgern und Postboten aus früheren Zeiten zeigen, dass kein Weg zu weit war, und es zwar pressierte, dass es für einen Schwatz aber doch fast immer reichte. Heute leben wir in einer anderen Welt, die Zustelldienste haben ihre Zustellungen sehr eng getaktet, und wenn man nach dem Läuten die Tür öffnet, ist niemand mehr da und die Spediteure und Spediteurinnen immer schon wieder verschwunden.

Hie und da gab es auf abgelegenen Höfen eine kleine Stärkung auf den Weg. Briefbote Fritz Bohren, Grindelwald, März 1946. Foto: Unbekannter Fotograf (AP) (MFK) FFF_15307

Unvergesslicher VW-Käfer der PTT 1965. Foto: Walter Studer (MFK) FFF 01696

Der VW Fridolin der PTT hatte Schiebetüren. Paketzustellung auf einem Hof bei Lyss 1969. Foto: Walter Studer (MFK) FFF 01782

Briefträger auf seiner Tour im Winter im Emmental um 1952. Foto: Walter Studer (Photopress/Keystone)

Postbote im Winter. Foto: Kurt Blum (MFK) FFF 01712

Der Briefträger brachte nicht nur Post, sondern auch die AHV. Die Frau erhält das Geld bar direkt vom Postboten. Foto: Kurt Blum (MFK) FFF 01214

Autobote im Jahr 1959 in Mürren-Gimmelwald mit einem Land-Rover. Foto: Roland Bühler (MFK) FFF 15410

Übergabe der Post in Gimmelwald. Foto: Roland Bühler (MFK) FFF 01781

Briefträger auf dem Zustellgang mit Paketen und Postsäcken 1950 bei Weissenburg im Simmental. Foto: Hans Steiner (MFK) FFF 15319

Postzustellung mit Veloschlitten in Grindelwald am 4. November 1939. Im Hintergrund das Wetterhorn. Foto: Fritz Feuz (MFK) FFF 15255

1936 in Bern. Paketbote auf Zustellgang mit hoch beladenem Handwagen auf einer Quartierstrasse. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 15300

Maultierpost Brienz-Axalp (Giessbach) um das Jahr 1900 herum. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 15237

Paketzustellung mit Pferdefourgon vor dem Zytglogge 1956. Foto: Kurt Blum (MFK) FFF 01755

Dynamischen Schrittes durch den Garten entlang der Wäscheleine. Postbote auf Zustellrunde in einer ländlichen Gegend. Foto: Esther Liberwirth (MFK) FFF 15821

Briefträger im Winter 1935 in Grindelwald. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 15397

Winter in der Schweiz – zwei Männer in einer verschneiten Ortschaft im Schwarzenburgerland, aufgenommen im Winter 1944 im Kanton Bern. Foto: Unbekannter Fotograf (Photopress/Str/Keystone)

Postzustellung in den Bergen 1947, fast wie Ritter und Burgfräulein. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 06599

Geschehen im März 1946 bei Grindelwald. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 15392

Postbote überbringt die AHV-Altersrente einem älteren Paar. Ca. 1950. Foto: Kurt Blum (MFK) FFF_01707

Faulhornpost steht auch in der Legende des Fotografen und Postzustellung ca. 1939 mit Postbote und Maultier am Faulhorn. Foto: R. Schudel (MFK) FFF_15240

Ein wohltuender Schluck frisches Wasser aus einem Bergbächlein. 1947. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 06608

Am Ziel. Leider ist unbekannt, wo genau es ist. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 06613

Ein Pösteler lässt den Hund Bäry das Leiterwägeli ziehen. Adelboden Boden 1950. Hier wurde bis 1954 die Post mit einem Hundegespann verteilt. Im Hintergrund sind die Engstligenfälle zu sehen. Das Strässchen ist längst asphaltiert. Foto: Verlag Gyger & Klopfenstein, Adelboden (MFK) FFF 15290

Postbote Otto Dräyer mit Pony Billy und Schlitten. In der Lenk 1968. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF_15235

Lötschental 1946. Zwar nicht im Kanton Bern, aber trotzdem ein wunderbares Foto eines Fotowettbewerbs von 1946. Postbote mit Saumtier. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 06417

Im gleichen Jahr 1946 ging es in Bern flott und leicht dahin. Da bestehen ganz andere Bedingungen für den Postzustelldienst. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 06417

Auszahlung durch den Geldbriefträger. Bild aus einem Fotowettbewerb 1942. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 05909

Briefbote auf der Treppe. Dann und wann beschleicht einen das Gefühl, dass die Briefboten schon wüssten, was in den Briefen drinsteht. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 05905

Pünktliche Post ist wie ein Geschenk, sie macht einen froh und einfach zufrieden. Foto: Eugen Thierstein (BBB Post D62614_0001)

