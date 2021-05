Nach 2:0-Sieg gegen YB-Frauen – Servette kürt sich zum Schweizer Meister Dank eines 2:0-Siegs gegen die YB-Frauen holt Servette den Schweizer Meistertitel. Die Bernerinnen müssen noch um den dritten Platz zittern. Fabian Aebischer

Servette nutzte die Fehler in der YB-Abwehr aus und durfte sich nach dem 2:0-Erfolg zum Schweizer Meister küren lassen. Foto: freshfocus

Grenzenloser Jubel nach Abpfiff bei strömendem Regen im Stadte de Genève – jedoch nicht für die YB-Frauen. Servette gewinnt zu Hause gegen die Bernerinnen 2:0 und enttrohnt damit Dauermeister Zürich. Bei beiden Treffern half YB tüchtig mit. Ein Eigentor und ein böser Patzer besiegelten die Niederlage.

Den Genferinnen war von Anfang anzumerken, dass sie die Meisterschaft mit aller Kraft in dieser Partie entscheiden wollen. YB-Goalie Saskia Bürki sah sich in den Startminuten unter permanentem Druck. In der 8. Minute prallte ein Kopfball von Marta Peiro am Pfosten ab. Erst nach gut 20 Minuten konnten sich die YB-Frauen vom Startfurioso der Westschweizerinnen etwas befreien.

Nur kurz nach der ersten Torchance der Bernerinnen missglückte ein Rückpass per Kopf von Chiara Salm, der im eigenen Tor landete. In der 52. Minute hätte Nati-Spielerin Maeva Sarrasin beinahe erhöht, Bürki hielt ihre Farben zunächst aber im Spiel. Nach einer Stunde hätte Stephanie Waeber den Ausgleich erzielen müssen. Die Offensivakteurin lief allein aufs Tor zu, scheiterte aber an der stark reagierenden Gaëlle Thalmann.

Zehn Minuten vor Ende machte Léonie Fleury den Deckel drauf. YB-Abwehrspielerin Shenia Schmid patzte in der Abwehr – Fleury dankte und schob zum 2:0 ein. Zwei Runden vor Schluss der Meisterschaft liegen die Bernerinnen auf dem dritten Rang, Basel auf Platz vier sitzt mit drei Punkten Rückstand aber im Nacken.

