Zusammenfassung

Die Young Boys verlieren also gegen Servette 1:2. Dies obschon der Leader die erste Halbzeit dominiert hat und in der 25. Minute durch Nsame in Führung ging.

Doch das Heimteam aus Genf zeigte nach der Pause eine starke Reaktion. In der 70. Minute gelang Bedia schliesslich der 1:1-Ausgleich. Es folgte eine offene und spannende Schlussphase, in der schliesslich Servettes Joker Pflücke von der YB-Verteidigung vergessen ging und in der 84. Minute zum 1:2-Siegtreffer einschieben konnte.

Servette fügt YB damit die erst zweite Meisterschaftsniederlage dieser Saison zu. Dieses Kunstwerk gelang zuletzt St. Gallen Anfang September. Die Niederlage dürfte für die Berner dennoch verkraftbar sein: Der Vorsprung beträgt noch immer komfortable 15 Punkte.

Weiter geht es für YB bereits am Dienstag. Dann steht der Cup-Halbfinal gegen den FC Basel auf dem Programm.