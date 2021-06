Prozess in Thun – Seriendieb muss 12 Monate ins Gefängnis Der am Mittwoch vom Regionalgericht Berner Oberland verurteilte Asylbewerber stand nicht zum ersten Mal vor dem Kadi. Immer wieder bestahl er Leute, meist gemeinsam mit einem oder zwei andern Männern. Margrit Kunz

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse, wo der Mann am Mittwoch verurteilt wurde. Foto: Patric Spahni

Der 34-jährige abgewiesene algerische Asylbewerber wurde gestern zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt. Bereits im November 2020 verurteilte ihn das Regionalgericht Bern-Mittelland wegen Diebstahls zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 30 Franken. Die neuen Delikte fallen in die Probezeit, die im Urteil vom November angeordnet wurde.

Keine Einsicht, keine Reue

Der Algerier scheint unbelehrbar. Er wurde schon früher wegen ähnlicher Delikte in Frankreich verurteilt. Am Mittwoch verweigerte er vor Gericht die Aussagen. Er liess dann aber durch seinen amtlichen Verteidiger erklären, er gestehe 4 der 15 aufgelisteten Diebstähle. Er handelte meistens mit ein oder zwei Komplizen. Die Männer hatten es vor allem auf Bargeld abgesehen, aber sie klauten auch Rucksäcke, die im Zug auf Hutablagen lagen, und erbeuteten so Mobiltelefone, Kopfhörer oder Laptops. Einmal liess der Algerier auch zwei Lacoste-T-Shirts und eine Trainerhose mitlaufen. Beweisen konnte man ihm die Taten, weil an vielen Orten Videokameras installiert sind, sodass man den Mann auf den Filmen gut erkennen konnte. Bei einer Hausdurchsuchung in der Asylunterkunft fand man bei ihm auch Diebesgut.