Umstrittene TV-Serie in Saudiarabien – Saudiarabien diskutiert über Sex und Machtmissbrauch In der Serie «Im Verborgenen» geht es um Themen, die bis vor kurzem tabu waren. So viel Selbstkritik gab es im Königreich noch nie. Dunja Ramadan

Tabuthemen fürs Streaming-Publikum in Saudiarabien: Die Serie «Im Verborgenen». Foto: Apple TV

Gesellschaften haben Geheimnisse, die einen weniger, die anderen mehr. Die saudische Gesellschaft hat bislang so ziemlich alles versucht, um ihre Geheimnisse auch geheim zu halten. Nun enthüllt die Serie «Al-Mastour – Dahaya Halal» (Im Verborgenen – Erlaubte Opfer) einige von ihnen. Sie ist in diesen Tagen auf Shahid, dem saudischen Äquivalent zu Netflix, zu sehen. Es geht um, na klar, Sex, der aber bitte halal, also islamisch erlaubt sein soll, und vor allem, wie so oft, um: Machtmissbrauch.