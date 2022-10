0:2-Heimniederlage – Serie gerissen: Die Thuner rennen gegen Lausanne ins Unglück Der Auftakt in eine intensive Woche ist dem FC Thun gründlich missglückt: Er verliert gegen Stade Lausanne-Ouchy 0:2. Es ist die erste Niederlage seit Ende Juli. Nathalie Günter

Enttäuschte Gesichter bei den Thunern Hiran Ahmed (m.) und Captain Marco Bürki (r.) nach dem Spiel. Foto: Patric Spahni

Es ist noch keine Sekunde gespielt in der Stockhorn-Arena, da gibt es bereits den ersten Dämpfer für die Thuner Zuschauerinnen und Zuschauer: Miguel Castroman, Lenker und Denker im Spiel der Oberländer, fehlt gegen Stade Lausanne-Ouchy überraschend und kurzfristig auf dem Matchblatt. «Leicht angeschlagen, nichts Schlimmes», so die Diagnose aus dem Clubumfeld.

Thun steht am Anfang einer englischen Woche. Das Team von Mauro Lustrinelli spielt am Montag schon wieder, am kommenden Freitag ebenfalls. Es ist eine entscheidende Phase für die Oberländer. Läuft es gut, werden sie sich in Richtung Tabellenspitze hochkämpfen. Misslingen die drei Partien innert sieben Tagen, bleiben sie im Mittelfeld stecken.

Drei Rochaden im Mittelfeld

Linksfüsser Castroman sowie die gesperrten Leonardo Bertone und Fabian Rüdlin fehlen merklich. Roland Ndongo, variabel einsetzbar, immer wirblig unterwegs, übernimmt fürs Erste Castromans Rolle. Der 28-Jährige verteilt die Bälle zwar rasch, will das Spiel schnell machen. Manchmal aber zu schnell, seine Pässe geraten zu oft zu lang. Überhaupt verfallen die Thuner in den ersten 45 Minuten in alte Muster. Die letzte Konsequenz fehlt, der entscheidende Pass misslingt. Über die zuletzt starke linke Seite, wo normalerweise Bertone agiert, läuft wenig bis nichts. Bertone-Ersatz Justin Roth bleibt blass.

Kein Durchkommen: Thuns Gabriel Barès (m.) wird von den Lausannern in die Mangel genommen. Foto: Patric Spahni

Es ist auch Lausanne, das die erste Topchance hat. Nach einer guten Viertelstunde kommt Verteidiger Lucas Pos im Fünfmeterraum frei zum Kopfball, der Ball geht knapp an Andreas Hirzels Tor vorbei. Ab dann übernimmt das Heimteam das Spieldiktat. Dimitri Oberlin, zuletzt traf er auswärts gegen Aarau mit einer herrlichen Sololeistung, wird von Gabriel Kyeremateng über rechts geschickt. Er verzieht aber den Schuss mit seinem starken rechten Fuss.

Es ist eine ganz starke Phase der Thuner, die bis fast zur Pause anhalten soll. Sie pressen – zuweilen freilich etwas chaotisch –, kämpfen um jeden Meter. Es verleitet die Lausanner, die mit 18 Punkten aus zehn Spielen von Tabellenplatz 3 grüssen, zu vielen groben Fouls. Schiedsrichter Johannes von Mandach greift aber in der ersten Hälfte nur einmal in die Brusttasche.

Lattenball und Offside-Tor

In der 58. Spielminute knallt es heftig: Nicola Sutter schliesst auf Freistoss von Gabriel Barès per Kopf ab. Latte! Die Thuner sind jetzt voll in der Partie drin. Das Heimteam sucht den Torerfolg, während die Gäste auch Geschenke der Thuner Abwehr nicht annehmen wollen. 68. Spielminute: Kyeremateng fängt den Ball von Goalie Dany da Silva ab, passt auf Oberlin, der Ball zappelt im Netz. Aber wieder nichts – Offside.

Die Thuner sind jetzt drückend überlegen und laufen prompt in einen Konter. Der eingewechselte Florian Danho kommt allein über links, Hirzel eilt aus dem Tor, Teddy Ouku im Fünfer muss nur noch einschieben. Direkt im nächsten Angriff verpassen Ndongo und Oberlin innert Sekunden. Letzterer übernimmt viel Verantwortung, bleibt aber erfolglos.

Ein Bild, das die Partie ziemlich gut zusammen fasst: Viele im Thuner Kollektiv straucheln an diesem Abend. Foto: Patric Spahni

Zu viel riskiert

Zehn Minuten vor Schluss kommt es ganz bitter für die Thuner: Jan Bamert riskiert im Strafraum gegen Romain Bayard zu viel. Schiedsrichter von Mandach entscheidet auf Penalty. Teddy Ouku versenkt den Ball kaltblütig zum 2:0 ins linke obere Eck. Daraufhin werfen Lustrinellis Akteure alles nach vorne. Die letzte Chance gehört dem eingewechselten Hiran Ahmed. Auch er fügt sich in die Reihe der glücklosen Thuner Abschlüsse ein. Die Serie, die über neun Partien anhielt, ist damit zu Ende: Die Thuner verlieren erstmals seit Ende Juli wieder ein Spiel.

Unschön: Nach Abpfiff kommt es noch zum Gerangel an der Mittellinie. Zuvor hatten die Lausanner Spieler ihr Auslaufen ausgerechnet bis vor die Thuner Fankurve verlängert. Was die Unstimmigkeiten – offenbar vor allem bei Teddy Ouko – ausgelöst hat, bleibt unklar.

Nun gegen Yverdon

Wogen die drei Ausfälle zu schwer? Auf jeden Fall ist den Thunern der Auftakt in die intensive Woche gänzlich missglückt. Bereits am Montag im Heimspiel gegen Yverdon ist eine Reaktion nötig.

Nathalie Günter ist Tagesleiterin und Redaktorin. Sie betreut die Themen Oberhasli, Greenfield Festival und FC Thun (für Sport-Extra). Weiter kümmert sie sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter und tickert live – ob beim Thema Politik oder Sport. Mehr Infos @nathalieguenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.