Mobilmachung in Russland – Sergeis Flucht nach Bern Ein junger Russe hat nach Wladimir Putins Ruf zu den Waffen sein Land verlassen. In einem Berner Café erzählt er seine Geschichte. Jana Kehl

Wie viele Russen hat Sergei seine Heimat verlassen. Bern ist für ihn jedoch nur ein Zwischenstopp. Foto: Christian Pfander

Es regnet wie in Moskau, und auch der heisse Tee erinnert Sergei an seine Heimat. Ansonsten ist im Leben des Russen, der seinen Nachnamen aus Vorsicht nicht bekannt geben will, nichts mehr so, wie es vor dem Krieg in der Ukraine war. Darum sitzt er jetzt in diesem Berner Café.