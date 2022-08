Serena Williams vor Abschied

Serena Williams tritt in New York von der Tennisbühne ab. Erste Gegnerin der 40-jährigen Amerikanerin ist in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) Danka Kovinic aus Montenegro. Williams spielte in ihrer langen Karriere auch gegen diverse Schweizer Tennisgrössen. Sie erzählen, wie sie die 23-fache Grand-Slam-Siegerin erlebten – und warum man sie besser nicht wütend macht. (heg)