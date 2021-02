YB erhält Last-Minute-Ausgleich – Seoane packt dennoch die Superlative aus Nach wettbewerbsübergreifend acht Siegen in Folge kommt YB in Luzern zu einem Unentschieden. Trotz Gegentreffer zum 2:2 in letzter Minute zeigen sich die Young Boys zufrieden. Dominic Wuillemin

Ungewohntes Bild: YB gerät in Luzern durch das Tor von Filip Ugrinic erstmals seit Mitte Dezember in Rückstand. Foto: Urs Flueeler (Keystone)

YB sucht den Ausgleich, und Trainer Gerardo Seoane sucht wieder einmal die Antwort auf eine Frage, die ihn schon länger begleitet: Können Jean-Pierre Nsame und Jordan Siebatcheu, die Torschützen vom Dienst, auch gemeinsam spielen?

Es läuft die Schlussphase in Luzern. Die Berner machen eine ungewohnte Erfahrung: Sie liegen im Rückstand. Das passierte ihnen zuletzt Mitte Dezember gegen Servette. Damals verloren sie daheim 1:2. Es ist bis dato ihre einzige Meisterschaftsniederlage.

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen diesen Spielen: Sie folgten auf einen europäischen Höhepunkt. Drei Tage vor der Partie hatte YB gegen Cluj den Match in extremis gedreht und war gerade noch so weitergekommen, zum ersten Mal nach sechs Jahren. Noch emotionaler war der vergangene Donnerstag, mit dem 2:0 in Leverkusen, diesem historischen Erfolg, der die Young Boys zum ersten Mal überhaupt in den Achtelfinal der Europa League brachte. Dort treffen sie in der nächsten und übernächsten Woche auf Ajax Amsterdam.