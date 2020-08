Stimmen zum Cup-Halbfinal – Seoane freut sich auf einen besseren Schlaf Das Programm seit dem 19. Juni war happig: Nun stehen für YB vor der Champions-League-Quali und Cupfinal ein paar Tage zum Durchatmen an. Peter M. Birrer

Die Anspannung ist abgefallen: Auf Gerardo Seoane warten nun ruhigere Tage. Foto: Christian Pfander

Der Trainer wirkt gelöst, als das Ziel erreicht ist. Gerardo Seoane steht vor ein paar Mikrofonen, redet über das, was hinter ihm liegt, und schaut auch voraus. Ihm bietet sich mit YB am 30. August die Chance, im eigenen Stadion das Double der Saison 2019/20 zu holen. Aber er hat wahrlich nichts dagegen, dass er sich damit erst in ein paar Tagen intensiv befassen wird, weil zuerst eine Woche ohne Trainings und Spiele bevorsteht. «Es sind nicht Ferien, sondern aktive Erholung. Wir bekommen Zeit, um etwas durchzuatmen», betont er, «klar ist: Die Spieler müssen schauen, dass sie ihre Form behalten.»