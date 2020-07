Genetisches Erbe des Menschen – Sensibel wie ein Neandertaler Liess eine Genmutation den Urmenschen Schmerzen stärker spüren? Bis heute tragen manche die Variante Werner Bartens

Haben sie Schmerzen intensiver empfunden als moderne Menschen? Neandertaler-Darstellung in einer Ausstellung Foto: Nikola Solic (Reuters)

Schwer zu sagen, was so ein Neandertaler tatsächlich gespürt hat, wenn er verletzt war oder krank wurde. Ob er weitgehend schmerzfrei war oder vielleicht besonders sensibel. Womöglich haben diese entfernten Verwandten des modernen Menschen, die vor 500’000 Jahren durch die Steppen streiften, auch nicht viel Aufhebens um ihre Empfindungen gemacht, sondern waren mit der Nahrungssuche sowie der Abwehr von Feinden ausgelastet. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben nun aber Hinweise darauf gefunden, dass die Neandertaler Schmerzreize womöglich intensiver wahrgenommen haben als die meisten modernen Menschen. Die Ergebnisse wurden jetzt in «Current Biology» veröffentlicht.

Das Team um Hugo Zeberg und Svante Pääbo hat einen experimentellen Ansatz gewählt, der Spekulationen erlaubt, aber noch keine definitiven Aussagen über das Schmerzempfinden in der Frühzeit. «Ob Neandertaler tatsächlich vermehrt Schmerzen gespürt haben, ist schwer zu sagen», schränkt Pääbo ein. «Schliesslich wird die Schmerzwahrnehmung auch in Rückenmark und Gehirn moduliert.»

Das, was als Schmerz empfunden wird, ist eben nicht nur von der Intensität des äusseren Reizes abhängig. Während der Signalweiterleitung an das Gehirn gibt es verstärkende und hemmende Faktoren, die darüber bestimmen, wie stark die Pein wahrgenommen wird. Wer in einen Nagel tritt, kann in der einen Situation laut aufheulen. Zu einem anderen Zeitpunkt spürt er den Schmerz hingegen vielleicht kaum.

Gedrückte Stimmung kann Schmerzen verstärken

Da das Neandertaler-Genom inzwischen gut bekannt ist, haben die Wissenschaftler die Erbanlagen für einen zellulären Natrium-Kanal sowie den Ionen-Kanal selbst genauer untersucht, der für den Beginn der Schmerzweiterleitung wichtig ist. Die genetische Variante der Frühmenschen unterscheidet sich von jener der meisten modernen Menschen.

In Versuchen im Labor zeigte sich, dass die elektrische Nervenerregung an Zellen, die Ionen-Kanäle wie jene der Neandertaler aufwiesen, leichter ausgelöst werden konnte. Die Schmerzschwelle lag niedriger; es waren geringere Reize nötig, um eine unangenehme Empfindung zu spüren.

Theoretisch legt das eine intensivere Schmerzwahrnehmung nahe, allerdings ist das, was als Schmerz im Gehirn ankommt, eben nicht nur von einem Ionen-Kanal und der Reizleitung im Nervensystem abhängig. Wer zum Beispiel gedrückter Stimmung ist oder sich einsam fühlt, nimmt Schmerzen ebenfalls stärker wahr.

Um ihre Befunde zu untermauern, untersuchten die Wissenschaftler zusätzlich das Genom moderner Menschen. Sie fanden an Probanden aus Grossbritannien, dass ein kleiner Teil der heutigen Zeitgenossen ebenfalls die Neandertaler-Variante im Erbgut trägt. Werden diese nach ihrem Schmerzempfinden befragt, geben sie ebenfalls eine höhere Intensität an, ihre Schmerzschwelle liegt niedriger.

«Mit der Neandertal-Variante für den Ionen-Kanal ist das Schmerzempfinden so, als ob man acht Jahre älter wäre.» Hugo Zeberg, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie

Zur Erläuterung wählt Hugo Zeberg einen interessanten Vergleich, denn ein wichtiger Faktor für die Schmerzwahrnehmung ist das Alter. Je älter die Menschen sind, desto häufiger berichten sie von Schmerzen, wobei unklar bleibt, ob sie empfindlicher werden oder das Ausmass körperlichen Leids steigt. «Mit der Neandertal-Variante für den Ionen-Kanal ist das Schmerzempfinden so, als ob man acht Jahre älter wäre», sagt Zeberg. «Diese Variante umfasst drei Veränderungen der Aminosäuren im Vergleich zu der verbreiteten modernen Form.» Wenn nur eine Aminosäure ersetzt ist, beeinträchtigt das die Funktion des Ionen-Kanals nicht, sind hingegen alle drei verändert, führt das zu erhöhter Schmerzempfindlichkeit.

Vor Jahren hatten Forscher den seltenen Fall einer pakistanischen Familie beschrieben, die keinerlei Schmerzen empfinden konnte. Die Kinder sprangen von Häusern und spürten nicht, wenn ihre Knochen brachen. Als «Strassentheater» bezeichneten sie es, wenn sie sich vor Schaulustigen Messer in Arme oder Beine stachen.

Alt wurden sie nicht, denn Schmerz zu spüren ist ein wichtiger Schutz für den Körper. Der Grund für ihre Unempfindlichkeit lag jedoch ebenfalls im Erbgut. Sie besassen eine Mutation im Gen für den gleichen Natrium-Kanal, der bei den Neandertalern verändert war. Im Fall der Familie aus Pakistan war er jedoch nicht überempfindlich, sondern defekt, sodass keine Schmerzimpulse weitergeleitet wurden.