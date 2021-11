Digitaltag in Thun – Seniorin am Handy und Millionen Preisgeld Zum Abschluss der Digitaltage in Thun waren einige gefordert. Etwa mit Reparieren, Informieren und Erklären. Dabei war auch E-Sports ein Thema. Stefan Kammermann

Kursleiter Daniel Roth erklärt Elsbeth Scherler gewisse Techniken für Apps am Handy. Foto: Stefan Kammermann

Roberto Brandinu fährt mit dem Fahrrad vor. Im Gepäck hat er eine Ständerlampe und einen handlichen Aktenschredder. Beides funktioniert nicht mehr. Der Thuner will die Gelegenheit nutzen und zum Schluss der Thuner Digitaltage im Kino Rex die beiden Utensilien reparieren lassen. Repair Café mit Technikhilfe ist einer der Posten, die am Mittwochnachmittag im Kinogebäude eingerichtet sind.

Roger Fleury im orangen Shirt hat gleich einen Koffer voller Werkzeuge mit ins Kino gebracht und richtet sich am Tisch auf Reparaturarbeiten ein. Der Rentner und ehemalige Elektriker mit Meisterbrief hat schon einige nicht mehr genutzte Geräte zum Laufen gebracht. Die Stehlampe kontrolliert er mit ein paar Handgriffen. Der Fehler könnte im Kabel liegen. «Dieses ist in Ordnung», sagt Roger Fleury und stellt rasch fest, das Übel liegt in der Stromsparbirne.