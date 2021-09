Anfängliche Impfskeptiker – Sempach und Wenger nach Käsers Corona-Erkrankung geimpft Die Familie des Berner Schwingers Remo Käser erkrankte diesen Sommer schwer an Corona. Dies hat zwei seiner Schwingkollegen zum Piks bewogen. Sibylle Hartmann

Von Impfskeptikern zu Geimpften: Kilian Wenger (links) und Matthias Sempach. Archivfoto: Andreas Blatter

Am 24. Juli wird Remo Käser positiv auf das Coronavirus getestet. Er muss seine Teilnahme tags darauf am Brünig-Schwinget absagen. Eine Woche später bricht auch bei seinem Vater und Schwingerkönig von 1989, Adrian, Covid aus.

Als der Sohn die Quarantäne verlassen darf, landen beide seiner Eltern für 14 Tage im Spital, bei seiner Mutter Lisa verschlechtert sich die Nierenfunktion, bei seinem Vater kommt es sogar zu einem kompletten Organversagen.

Gut eineinhalb Monate später leiden allesamt noch an den Folgen der Covid-Erkrankung. Remo Käser hat zwischenzeitlich seine Teilnahme an allen Festen bis zum Kilchberger Schwinget vom 25. September abgesagt. Wie er in einem Interview mit dieser Zeitung Anfang September sagte, habe ihn vor allem die Situation mit seinen Eltern stark beschäftigt.

Remo Käser kämpft auch eineinhalb Monate nach seiner Corona-Erkrankung noch mit den Folgen. Foto: Keystone

Der dramatische Krankheitsverlauf der Eltern von Remo Käser hat offenbar weitere Kreise gezogen. Wie der «Blick» am Donnerstag schreibt, haben sich etwa Käsers Schwingerkollegen Kilian Wenger und Matthias Sempach aufgrund dieser Geschichte im August nun doch impfen lassen. Bis anhin waren beide der Corona-Impfung gegenüber skeptisch eingestellt.

Wenger sagt gegenüber dem «Blick», er habe nie damit gerechnet, «dass ein so starker und fitter Mann wie Ädu derart schwer an Corona erkranken könnte.» Auch Sempach sei der schwerwiegende Corona-Verlauf von Adrian Käser besonders nahegegangen. Er kennt ihn aus seiner Kindheit, wo er in Alchenstorf in der Nachbarschaft der Familie Käser aufgewachsen ist. Zudem ist er wie Remos Vater als Schwingexperte beim SRF tätig.

Auch die Familie Käser war ungeimpft. Der sechsfache Kranzschwinger habe abwarten wollen und zudem nicht den Start der Saison mit allfälligen Nebenwirkungen gefährden wollen. Erst auf Ende Saison hin hatte er die Impfung geplant. «Die Impfverzögerung war in unserem Fall ein Fehler», sagt er heute.

Remo Käser war keineswegs der Einzige unter den Spitzenschwingern, der die Sache mit der Impfung auf diese Weise handhaben wollte. Matthias Sempach und Kilian Wenger haben nun aus der Erfahrung der Familie Käser gelernt und sich mitten in der Saison impfen lassen.

