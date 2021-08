Thun vor 50 Jahren – Selve schuld an «bedeutendster Fischvergiftung seit Jahrzehnten» Vier Tonnen tote Fische in der Aare und ein Schaden von über einer Million Franken: Schuld an diesem grossen Fischsterben waren giftige Abwässer der Metallwerke Selve. Manuel Berger

Tausende toter Forellen wurden zwischen Thun und Bern an die Ufer der Aare gespült. Foto: Archiv TT

«Der Fischbestand in der Aare zwischen Thun und Bern vernichtet» – so titelte das «Thuner Tagblatt» am 26. Juli 1971. Zum verheerenden Fischsterben zwei Tage zuvor kam es nach einem Gifteintrag mit einem zunächst unbekannten Verursacher. Nach tagelangem Mutmassen wurde am 5. August schliesslich bekannt, dass die Schuld bei den Metallwerken Selve lag. Wie der Kanton Bern verlauten liess, waren in der Beizerei der Selvewerke mehr als 15 Kubikmeter einer Lösung mit kupferhaltigen Rückständen in zwei Versickerungsschächte entleert worden. In einem Markierungsversuch konnten die Behörden einen einwandfreien Zusammenhang zwischen der Versickerungsstelle und dem Kanalisationsaustritt in die Aare feststellen.