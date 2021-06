Folgen der Covid-Impfung – Seltene Impf-Nebenwirkung bei jungen Männern beobachtet Neue Untersuchungen aus Israel zeigen, dass die Pfizer-Impfung in seltenen Fällen eine Herzmuskel-Entzündung hervorrufen kann. Was bedeutet das für junge Menschen? Alexandra Bröhm , Christine Berndt

In Berlin können sich junge Menschen sogar in der Bar impfen lassen. Foto: AFP

Den Verdacht gab es seit Ende April. Damals zeigte ein israelischer Bericht, dass junge Männer in seltenen Fällen nach der zweiten Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech an einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) erkrankten. Wie immer bei solchen Meldungen mussten die Experten abklären, ob die Myokarditis-Fälle zufällig zeitgleich mit der Impfung auftraten, also in einer durchschnittlichen Häufigkeit wie in anderen Jahren, oder ob sie häufiger vorkamen, als statistisch zu erwarten wäre. Denn eine Myokarditis kann auch infolge anderer Infektionskrankheiten auftreten.