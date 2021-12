Ukraine-Konflikt – Selenski schliesst Referendum zur Ostukraine nicht aus Für eine Lösung des Dauerkonflikts plädierte der ukrainische Präsident erneut für direkte Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Putin. Er kann sich aber auch ein Referendum für eine Autonomie der abtrünnigen Gebiete vorstellen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski kann sich ein Referendum für eine Autonomie der abtrünnigen ostukrainischen Gebiete vorstellen. «Ich schliesse kein Referendum über den Donbass im Ganzen aus», sagte der 43-Jährige am Freitag in einem Interview mit dem Fernsehsender 1+1. Es könne auch Volksbefragungen zur Krim oder zur Beendigung des Krieges allgemein geben. Der Staatschef unterstrich aber gleichzeitig, dass ein Verzicht auf Territorium nicht in Frage komme für sein Land.

Für eine Lösung des Dauerkonflikts in der Ostukraine plädierte er erneut für direkte Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. «Ich schliesse kein gesondertes Format und direkte Gespräche mit dem Präsidenten der Russischen Föderation aus», betonte er. Nach Selenskis Worten unterstützen sowohl Frankreich und Deutschland als auch die USA direkte Verhandlungen.

