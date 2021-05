So funktioniert das Feature – Selbstlöschende Nachrichten auf Whatsapp – was hat es damit auf sich? Beim Messenger-Dienst gibt es die Möglichkeit, Nachrichten automatisch nach einer Woche verschwinden zu lassen. Was bringt das? Ein Experte klärt die wichtigsten Fragen. Martin Fischer

«Selbstlöschende Nachrichten wurden aktiviert»: Whatsapp bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, Chats fortlaufend zu entrümpeln. Foto: Rafael Zeier

Wer Whatsapp regelmässig nutzt (weltweit tun das aktuell 2 Milliarden Menschen), hat den kleinen, grau oder blau hinterlegten Hinweis in einem Chat wohl auch schon gesehen: Jemand hat «selbstlöschende Nachrichten» aktiviert. «Neue Nachrichten bleiben 7 Tage in diesem Chat und verschwinden dann wieder», steht da.

Ist das neu? Und sind die Nachrichten nach einer Woche tatsächlich unwiderruflich weg? Digital-Kenner Jean-Claude Frick erklärt die Zusammenhänge.

Haben die selbstlöschenden Nachrichten etwas mit den viel diskutierten neuen Nutzungsbedingungen zu tun? Nein. Whatsapp hat die Funktion schon Ende November eingeführt. Spätestens seit Februar ist sie bei allen Nutzerinnen und Nutzern angekommen. Ich glaube, dass viele das noch gar nicht mitgekriegt haben.

Worum geht es denn bei diesen selbstlöschenden Nachrichten? Wenn man die Funktion aktiviert, werden alle Nachrichten und Medien, die in diesem Chat nach Aktivierung verschickt worden sind, nach sieben Tagen gelöscht. Die Messages, die vorher verschickt wurden, bleiben unangetastet.

Damit haben die selbstlöschenden Nachrichten nichts zu tun: Demonstration gegen die neuen Nutzungsbedingungen, die Whatsapp per Mai ausgerollt hat. Foto: Keystone

Und was bringt das? Ich sehe es primär als eine Aufräumfunktion. Whatsapp kann zu einem riesen Datenfresser werden, gewisse Handynutzer haben bis zu 30 Gigabyte Speicherplatz von Whatsapp belegt. Wer die Funktion mit den selbstlöschenden Nachrichten aktiviert, hat immer nur maximal eine Woche Chatverlauf auf dem Handy – das spart Datenvolumen.

Wo aktiviere ich die Funktion? Wichtig zu verstehen: Es ist keine globale Einstellung für die gesamte App. Man muss sie für jeden einzelnen Chat manuell einschalten, das gilt für Chats mit nur einer Person genauso wie für Gruppenchats. Dazu muss man einfach auf den Chatnamen klicken und dort in den Einstellungen «Selbstlöschende Nachrichten» an- oder ausschalten. Das geht auf der Handy-App und auch am Desktop.

«Die Gruppenchats haben ein Image-Problem.»

Würden Sie denn empfehlen, die Funktion einzuschalten? Für Gruppenchats kann es hilfreich sein. Hier ufert die Menge an Nachrichten, Bildern und GIFs schnell einmal aus. Nur der Gruppen-Admin kann die Funktion einstellen, sie gilt dann für den ganzen Chat. Darum unbedingt klar kommunizieren und in der Gruppe absprechen, ob es für alle okay ist. Mit den selbstlöschenden Nachrichten hat man etwas Übersicht – es ist immer nur eine Woche im Chatverlauf zu sehen.

Rund 100 Milliarden Nachrichten werden pro Tag weltweit per Whatsapp verschickt. Foto: Getty

Sind die gelöschten Nachrichten dann auch wirklich weg? Ja. Wer Whatsapp als eine Art Archiv nutzt, wo man über Jahre zurück alles nachlesen und nachschauen kann, der sollte die Funktion deaktivieren. Fotos und Videos, die heruntergeladen werden, bleiben übrigens auf dem Handy bei den Bilddateien gespeichert.

Wo sehen Sie Probleme mit der Funktion? Von Snapchat oder den Instagram-Storys sind sich viele gewöhnt, dass man einfach mal etwas postet und es dann auch wieder verschwindet. Genau das ist hier nicht der Fall. Was geteilt wird, bleibt sieben Tage bestehen. Den Zeitraum kann man übrigens auch nicht anpassen. Zudem braucht es die Absprache: Ich kann in 1:1-Chats die selbstlöschenden Nachrichten aktivieren. Wenn sie die andere Person im Chat aber wieder deaktiviert, dann bleiben die Nachrichten im Chat bestehen. So macht das Feature wenig Sinn.

«Die Status-Funktion will Whatsapp damit sicher nicht konkurrenzieren. Dort können sie Werbung ausspielen.»

Was hat Whatsapp eigentlich davon? Die Gruppenchats sind sehr beliebt und werden stark genutzt. Sie haben aber auch ein Image-Problem – gerade, weil sie in der Nachrichten- und Datenmenge schnell ausufern. Ich glaube, mit dieser Aufräum-Möglichkeit will Whatsapp dem entgegensteuern. Sie schafft mehr Übersicht – und Speicherplatz. Für Nutzerinnen und Nutzer, die nur ein beschränktes Datenvolumen auf dem Gerät zur Verfügung haben, sind die selbstlöschenden Nachrichten praktisch.

Snapchat hat populär gemacht, dass Nachrichten und Posts nach dem Teilen wieder verschwinden – hier im Bild Gründer Evan Spiegel. Foto: Keystone

Was kann man sonst noch tun gegen Whatsapp-Datenstau? Für Android speichert Whatsapp die Back-ups automatisch im Google Drive. Hier gibt es das Speicherproblem nicht. Mit einem iPhone kann man das Back-up in die iCloud speisen. Dort kostet der Speicherplatz ab 5 Gigabyte allerdings zusätzlich. Darum ist die Möglichkeit, mit den selbstlöschenden Nachrichten fortlaufend und automatisch in den Chats aufzuräumen, auch gut.

Instagram, Twitter, Snapchat: Sie alle kennen Nachrichten und Posts, die nach 24 Stunden verschwinden. Wieso hat sich Whatsapp für die 7-Tage-Frist entschieden? Das kommt aus der IT, da sind 7-Tage-Zyklen verbreitet. Gerade junge Menschen schätzen aber die 24-Stunden-Features. Man postet etwas, und man weiss, es ist bald wieder weg. Das kann eine Entlastung sein. Whatsapp hat diese Funktion ja auch, mit dem Status. Der ist in der Schweiz nicht so beliebt – in Asien und Indien wird er aber sehr stark genutzt. Den Status will Whatsapp mit den selbstlöschenden Nachrichten sicher nicht konkurrenzieren. Dort können sie Werbung ausspielen.

Jean-Claude Frick ist als Experte für digitale Angebote und Dienste bei Comparis.ch tätig.

