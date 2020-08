Podium in Interlaken – Selbstbestimmung oder massgeschneidertes Kleid Bestimmt das Volk, wer hier arbeiten darf? Wird die Brücke zu Europa abgebrochen? Die SVP Oberland Ost liess die Begrenzungsinitiative kontrovers diskutieren. Anne-Marie Günter

Die beiden Nationalrätinnen, v.l., Esther Friedli (SVP) und Regula Rytz (Grüne) am Abstimmungspodium zur Begrenzungsinitiative in Interlaken. Anne-Marie Günter

«Wir laufen Gefahr, uns in einer immer gleichbleibenden Blase zu bewegen», sagte Ami Bossard Gartenmann im Hotel Metropole. Die SVP (Matten, Interlaken und Kreisverband Interlaken-Oberhasli) liess, um auch eine andere Meinung zu hören, die Begrenzungsinitiative kontrovers diskutieren. Für die Initiative stand die Sankt Galler Nationalrätin Esther Friedli, die in Worb aufwuchs und in Bern studierte, auf dem Podium. Die SVP will mit der Initiative, die am 27. September zur Abstimmung kommt, die Freizügigkeit ausser Kraft setzen und nötigenfalls die bilateralen Verträge mit der EU kündigen.