Reportage aus Portugal – Warum selbst Umweltschützer dieses Naturparadies opfern wollen Im Norden Portugals soll die grösste Lithiummine Europas entstehen. Der Rohstoff ist zentral für die Elektromobilität. Doch die Mine bedroht die Natur – und entzweit Nachbarn und Familien. Tobias Asmuth

Diese Natur ist bedroht. Aida Fernandes kämpft an vorderster Front gegen die Mine. Foto: Andre Vieira

«Bem-vindos a Covas do Barroso» steht auf dem Schild am Rand der Strasse, die vom Rücken des Bergs hinunter durch den dichten Wald und vorbei an alten Steinmauern ins Dorf führt. Eigentlich aber führt die Strasse zu zwei scheinbar ganz unterschiedlichen Orten. Einmal in eine Idylle, ausgezeichnet als Welt-Agrarerbe.