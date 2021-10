Ursus Wehrli räumt wieder auf – Selbst in der schlimmsten Chaosklasse herrscht jetzt Ordnung In komplizierten Zeiten hat wenigstens einer noch die Übersicht: Komiker Ursus Wehrli. Exklusiver Einblick in sein neues Aufräumbuch. Rico Bandle

Eine ganz normale Schulklasse, bevor Ursus Wehrli sie aufgeräumt hat. Für die aufgeräumte Variante, das Bild nach links wischen (Mobile) beziehungsweise auf den Pfeil klicken (Desktop). Foto: Ursus Wehrli, Welt aufräumen, 2021 by Kein & Aber AG Zürich – Berlin Dieselben Schüler, diesmal aufgeräumt. Man beachte die Details wie das Skelett oder die Landkarte. Foto: Ursus Wehrli, Welt aufräumen, 2021 by Kein & Aber AG Zürich – Berlin 1 / 2

Man kann das Buch durchaus politisch lesen: Wenn Ursus Wehrli eine Horde von Punks aufräumt, so verwandelt er sie in Businessleute; aus einem Strom von Flüchtlingen wird eine kahle Betonmauer; aus wild spielenden Kindern im Wald werden reglose iPad-Starrer in einer kahlen Designer-Loftwohnung. Hauptsache, es herrscht endlich Ordnung.

Wehrli räumt den QR-Code auf. Quelle: Ursus Wehrli, Welt aufräumen, 2021 by Kein & Aber AG Zürich – Berlin

Vor 20 Jahre landete Ursus Wehrli, die eine Hälfte des Komikerduos Ursus & Nadeschkin, mit «Kunst aufräumen» einen überraschenden Weltbestseller. Dabei schnitt er bei abstrakten Kunstwerken die Farbkleckse aus und sortierte sie nach Farbton und Grösse. Eine Spielerei, die gerade wegen ihrer Sinnlosigkeit faszinierte.