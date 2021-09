Niederlage in der Champions League – Selbst der YB-Trainer hätte einen Punkt als gestohlen angesehen Die Young Boys müssen bei Atalanta ihre Abwehrschlacht verloren geben. «Wir haben viel verhindert», sagt Michel Aebischer, «aber man kann nicht alles verhindern.» Moritz Marthaler aus Bergamo

Mussten wie erwartet leiden: Die Young Boys in Bergamo nach dem 0:1 gegen Atalanta. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eine gewisse Analogie zum Spiel ist da. Nach dem 0:1 bei Atalanta ist für viele Young Boys der Arbeitstag noch nicht zu Ende, sie stehen in der Arena in Bergamo vor dem Spielertunnel und geben Interviews. Über dem Stadion kreist – warum auch immer – ununterbrochen ein Helikopter, in der Nähe knallt Feuerwerk, und die Berner erklären in dieser etwas martialischen Stimmung, wie sie ihre Abwehrschlacht gegen eine der besten Offensivmannschaften Italiens nach aufopferungsvollem Kampf schliesslich doch verloren geben mussten.

Leiden habe seine Mannschaft müssen, findet YB-Trainer David Wagner, «das haben wir so erwartet». Mittelfeldspieler Vincent Sierro spricht vom Druck, «der so hoch und so beständig war, dass dir irgendwann halt auch Fehler unterlaufen».