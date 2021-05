Ornithologe Peter Berthold im Interview – «Selbst Allerweltsarten wie Kohlmeisen oder Spatzen werden weniger» Die Vogelwelt schwindet dramatisch – aber nicht nur die. Was man dagegen tun könnte, weiss der prominente Ornithologe Peter Berthold. Mathias Plüss (Das Magazin)

Weniger Vegetation in den Siedlungen bedeutet weniger Lebensraum für Vögel – auch für die Spatzen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Nie war das Abhören eines Interviews angenehmer: Im Hintergrund der Aufnahme sind pausenlos Vogelstimmen zu hören. Es singt die Amsel, es zwitschert die Grasmücke, es trommelt der Specht. Obwohl, die sogenannte Zivilisation funkt auch hier dazwischen, etwa in Form von Nachbars Kreissäge.

Wir befinden uns in einem wilden Garten in Billafingen, einem Dorf hinter dem Bodensee, nicht weit von Überlingen. Der Garten ist nicht besonders gross, aber, wie sein Besitzer, von Leben erfüllt. Alles hier ist auf das Wohl der Vögel ausgerichtet. Nicht zuletzt betreibt der Hausherr eine üppige Ganzjahresfütterung, die so manchem Brutpaar das Überleben sichert.